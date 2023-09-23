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Sosyal medyada provokasyon soruşturması! 8 şüpheli tutuklandı

23.09.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı tespit edilen 27 kişiden 4'ü savcılık sorgulamalarının ardından salıverildi. Hakimliğe sevk edilen 23 şüpheliden 15'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8'i ise tutuklandı.

Sosyal medyada provokasyon soruşturması! 8 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Güvenlik Daire Başkanlıkları sosyal medya üzerinde provokasyon yapan hesaplara yönelik ortak çalışma başlattı.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada sığınmacı ve kaçak göçmen karşıtlığıyla, Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 27 hesap yöneticisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilere "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında soruşturma açıldı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

4 şüpheli savcılık sorgulamalarının ardından salıverildi. Hakimliğe sevk edilen 23 şüpheliden 15'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı.

Kaynak: AA-DHA

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