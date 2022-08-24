Sosyal medyada sahte kadın profiline kandı, il dışına çıktı! Hayatının şokunu yaşadı...

Edinilen bilgiye göre, Efeler'de bir kişi telefon, para ve çeşitli değerli eşyalarının gasbedildiği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri E.P.'nin sosyal medyada sahte kadın profili açıp irtibat kurduğu ve Aydın'a çağırdığı bir şahsın, birlikte hareket ettiği G.K., T.U., T.A., S.S. ve T.T. ile birlikte planlı bir şekilde parası, cep telefonu ve değerli eşyalarını gasbettiklerini tespit etti.

2 KİŞİ SERBEST

Operasyon için düğmeye basan ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettikleri 6 şüphelinin adreslerine düzenledikleri baskınlarla şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.P, G.K, T.T ve T.U tutuklanırken, T.A ve S.S adli kontrolle serbest bırakıldı. (İHA)

