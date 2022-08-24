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  4. Sosyal medyada sahte kadın profiline kandı, il dışına çıktı! Hayatının şokunu yaşadı...

Sosyal medyada sahte kadın profiline kandı, il dışına çıktı! Hayatının şokunu yaşadı...

24.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Sosyal medyada sahte kadın profiliyle kandırılan bir kişi, il dışından Aydın'a geldi. Gelen şahsın parası, cep telefonu ile değerli eşyaları gasbedildi. Düzenlenen operasyon ile yakalanan ve adliyeye sevk edilen biri kadın 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Sosyal medyada sahte kadın profiline kandı, il dışına çıktı! Hayatının şokunu yaşadı...

Edinilen bilgiye göre, Efeler'de bir kişi telefon, para ve çeşitli değerli eşyalarının gasbedildiği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri E.P.'nin sosyal medyada sahte kadın profili açıp irtibat kurduğu ve Aydın'a çağırdığı bir şahsın, birlikte hareket ettiği G.K., T.U., T.A., S.S. ve T.T. ile birlikte planlı bir şekilde parası, cep telefonu ve değerli eşyalarını gasbettiklerini tespit etti.

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2 KİŞİ SERBEST

Operasyon için düğmeye basan ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettikleri 6 şüphelinin adreslerine düzenledikleri baskınlarla şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.P, G.K, T.T ve T.U tutuklanırken, T.A ve S.S adli kontrolle serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın gasp hesap sahte
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