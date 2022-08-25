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Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu

25.08.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da meydana gelen bir trafik kazası sonrası çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Hasarlı trafik kazası sonrası kadın sürücü G.G. ile tartışan erkek sürücü U.Y., kendini sakinleştirmeye çalışan eşine vurdu. Tepki çeken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşte olayın detayları...

Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde önceki gün U.Y. yönetimindeki otomobil ile emlakçı G.G.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında tartışma çıktı. Bu sırada G.G., cep telefonu ile kendisine hakaret eden sürücü U.Y.'yi kameraya kaydetmeye başladı. Daha da öfkelenen U.Y.'yi eşi sakinleştirmeye çalıştı.

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U.Y', "haklı iken haksız duruma düşme, lütfen sakin ol" diyen eşini de itekleyip eliyle başına vurdu. G.G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada U.Y. de eşi ile birlikte otomobile binip bölgeden ayrıldı.

Ekiplerin incelemelerinin ardından G.G., sürücü U.Y. hakkında hakarete uğradığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Bu arada G.G.’nin çekip sosyal medyadan paylaştığı görüntüler sonrası sürücü U.Y. büyük tepki çekti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası kadına şiddet
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