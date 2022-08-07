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Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Elektrikli scooter'a 6 kişi bindi...

07.08.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da elektrikli scooter'a 4 kişi bindi, yer bulamayan 2 genç ise arkadaşlarının omuzunda yolculuk yaptı. Hayatlarını hiçe sayan gençler, trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdü. Görüntüler sosyal medyada da tepki çekti.

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Elektrikli scooter'a 6 kişi bindi...

İlginç, bir o kadar da tehlikeli görüntü Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi ve varyantlar bölgesinde çekildi. Elektrikli scooter'a binen 4 gencin iki arkadaşlarını da sırtına alması ile toplam 6 kişi cadde üzerinde yolculuk yaptı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Dengede durmakta oldukça güçlük çeken gençler kendi hayatlarını hiçe sayarken, trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdü. Gençlerden en önde omuzda olanın ise cep telefonuyla görüşme yaptığı görüldü. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada izleyenlerin tepkisini çekti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya elektrikli scooter
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