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Sosyal medyada tepki çeken namaz kılma videosu! 'Atatürk' ve 'Andımız'ı... Başsavcılık harekete geçti

08.07.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan namaz kılma videosuna tepki yağdı, Başsavcılık harekete geçti! İstanbul'da sosyal medya üzerinden yayınlanan özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen kişinin paylaştığı namaz kılma videosuna ilişkin soruşturma başlatıldı. Videoda namaz kılarmış gibi yaparken Mustafa Kemal Atatürk'ün adını geçiren ve Andımız'ı okuyan şahsa sosyal medyada çok sayıda eleştiri geldi.

Sosyal medyada tepki çeken namaz kılma videosu! 'Atatürk' ve 'Andımız'ı... Başsavcılık harekete geçti

Sosyal medya, üzerinde özel güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir kişinin içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün de adını geçirerek çektiği namaz kılma videosunu konuşuyor. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA" SUÇUNDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir kişinin namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve sosyal medya platformunda yayınlanan videoyu inceledi. Savcılık, video içeriyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. Şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması yönünde emniyet birimlerine gerekli yazıların yazıldığı öğrenildi. (AA)

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Söz konusu görüntüler, dini değerlerle alay edildiği gerekçesiyle tepki çekerken, videoda namaz kılıyormuş gibi yapan şahsın sureler yerine Andımız'ı okuduğu görüldü. Şahsın videonun başında ise 'Allah-u ekber' yerine Atatürk'ün ismi geçirdiği duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Namaz soruşturma özel güvenlik görevlisi

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