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Sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 11:22 | Son Güncelleme

İzmir’de, sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol propagandası yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İzmir’de, sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol propagandası yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde operasyonun düğmesine bastı. Yapılan baskınlarda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK/KCK, DHKP-C ve Dev-Yol’un propagandasını yaptığı iddia edilen İ.Ç., O.Ç. ve L.G. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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