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Sosyal medyada terör propagandasına 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 12:29 | Son Güncelleme

AYDIN'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu Efeler, İncirliova, Nazilli ve Didim ilçelerinde yaşayan K.İ., M.K., S.S., S.A., E.K. ve S.Ş.'nin sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Bugün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital verilere ise el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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