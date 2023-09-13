Sosyal medyada twerk çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor! Hareket halindeki aracın kapılarını açıp dans etmeye başladılar

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde hareket halindeki bir aracın kapısını açan iki kadın kapı kolunun bulunduğu bölüme ayağını koyarak twerk yapmaya başladı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Görüntülerin çekildiği yere ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken o anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde aracın kapısına basarak twerk yapan kadınları aynı yolda seyreden başka bir aracın sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü hareketi tehlikeli bulduğunu söyleyerek, "Trafikte böyle bir şeye gerçekten gerek var mı?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda daha kötü bir şey izlemedim" yorumunu ekledi.