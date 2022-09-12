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Sosyal medyadaki düşük faizli kredi reklamına tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Tam 103 bin TL...

12.09.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Uzun yıllar avukatlık yapan ve bir süredir şeker hastalığı nedeniyle evden çıkamayan Ayhan Karabal, sosyal medya hesabı üzerinden gördüğü düşük faizli kredi reklamına tıklayınca dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar, Karabal’ın adına 46 bin TL ve 42 bin 500 TL ve 14 bin 500 TL olmak üzere toplam 103 bin kredi çekilerek 2 ayrı hesaba gönderdi. İşte şaşkına çeviren olayın detayları...

İddiaya göre, sosyal medyadan özel bir bankanın düşük faizli kredi reklamını tıklayıp kişisel bilgilerini dolduran avukat Ayhan Karabal, hemen ardından telefondan arandı. Ne kadar kredi kullanmak istediğini soran kişiye, 20 bin TL kredi kullanmak istediğini söyleyen Karabal, "Biraz sonra banka yetkilileri sizi 0850’li numaradan arayacaklar. Oraya işlemi kabul ettiğinizi bildirin" denmesi üzerine 0850’li numaradan aranınca işlemi onayladı. Karabal’ın adına 46 bin TL ve 42 bin 500 TL ve 14 bin 500 TL olmak üzere toplam 103 bin kredi çekilerek 2 ayrı hesaba gönderilmesi üzerine, hesap hareketlerinden şüphelenen banka görevlileri devreye girince Karabal’ın dolandırıldığı ortaya çıktı.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cuma günü mesai saatinin bitmesine dakikalar kala dolandırıldığını anlayan ve hastalığı nedeniyle adliyeye gidemeyen Avukat Ayhan Karabal, avukat meslektaşları Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Egemen Gürcün ve Çerkezköy İlçe Temsilcisi Avukat Mustafa Teymur vasıtasıyla adliyeye suç duyurusunda bulundu.

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“BEN YANDIM BAŞKASI YANMASIN”

Dolandırıcıların hedefi olan Karabal (69), “Ben yandım başkası yanmasın. Ben 5 bin 400 lira emekli maaşı alıyorum. Her ay 5 bin 300 TL taksit ödeyeceğim. Ben 100 TL ile nasıl geçineceğim? Bir taraftan yaşamla, bir taraftan hastalığımla mücadele etmeye çalışıyorum” diyerek dolandırıcılık olayının bu kadar basit olmaması gerektiğini, bu gibi dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla bankaların da ilgili birimleri vasıtasıyla gereken önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık Tekirdağ düşük faizli kredi
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