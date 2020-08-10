Sosyal medyadaki gizli tehlike! Herkesi tedirgin ediyor...

Sosyal medyanın dünyamıza daha çok girmeye başlaması ile insanlar arası iletişim oldukça azalmaya başladı. Yapılan araştırmalara göre birçok insan sosyal medya bağımlısı oldu. Peki, sosyal medya insanları bağımlı hale getirirken yalnızlaştırıp mutsuz eder mi? Gelin, birlikte sosyal medya dünyasına göz atalım!

SOSYAL MEDYA MUTSUZ EDER Mİ?

Sosyal medya, haberleşme ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirme odaklı dünyamıza adım attı. Ancak şu anda birçok insanın mutsuzluğuna ışık tuttuğu için amacından sapmış gibi görünüyor. Peki sosyal medya insanları neden mutsuzluğa sürüklüyor?

Yapılan araştırmalara göre sosyal medya kullanıcılarının birçoğu beğeni sayısını oldukça önemsiyor. Bekledikleri beğeni sayılarına ulaşamadıkları zaman ise kıskançlık ve mutsuzluk duymaya başlıyorlar. Üstelik mutsuzluğun kaynağını sadece beğeni sayısı oluşturmuyor. Farklı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında çok eğlenmesi ve mutlu bir yaşam sürmesi de takipçilerini mutsuz edebiliyor.

Peki mutsuzluğun altında sadece bu nedenler mi yatıyor? Tabii ki hayır… Yapılan araştırmalara göre insanların sosyal medya kullanımının artması ile kaybetme duygusunun güçlendiği gözlemlendi. Peki, siz hiç sosyal medya kullanmayı bırakırsanız arkadaşlarınızı kaybedeceğinizi düşündünüz mü? Elde edilen verilere göre insanların %78‘i bu sebeple sosyal medya kullanıcısı olmaya devam ettiğini belirtiyor.