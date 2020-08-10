Sosyal medyadaki gizli tehlike! Herkesi tedirgin ediyor...

Sosyal medyanın dünyamıza daha çok girmeye başlaması ile insanlar arası iletişim oldukça azalmaya başladı. Yapılan araştırmalara göre birçok insan sosyal medya bağımlısı oldu. Peki, sosyal medya insanları bağımlı hale getirirken yalnızlaştırıp mutsuz eder mi? Gelin, birlikte sosyal medya dünyasına göz atalım!
Sosyal medya, haberleşme ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirme odaklı dünyamıza adım attı. Ancak şu anda birçok insanın mutsuzluğuna ışık tuttuğu için amacından sapmış gibi görünüyor. Peki sosyal medya insanları neden mutsuzluğa sürüklüyor?
Yapılan araştırmalara göre sosyal medya kullanıcılarının birçoğu beğeni sayısını oldukça önemsiyor. Bekledikleri beğeni sayılarına ulaşamadıkları zaman ise kıskançlık ve mutsuzluk duymaya başlıyorlar. Üstelik mutsuzluğun kaynağını sadece beğeni sayısı oluşturmuyor. Farklı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında çok eğlenmesi ve mutlu bir yaşam sürmesi de takipçilerini mutsuz edebiliyor.
Peki mutsuzluğun altında sadece bu nedenler mi yatıyor? Tabii ki hayır… Yapılan araştırmalara göre insanların sosyal medya kullanımının artması ile kaybetme duygusunun güçlendiği gözlemlendi. Peki, siz hiç sosyal medya kullanmayı bırakırsanız arkadaşlarınızı kaybedeceğinizi düşündünüz mü? Elde edilen verilere göre insanların %78‘i bu sebeple sosyal medya kullanıcısı olmaya devam ettiğini belirtiyor.
Ülkemizde toplamda 46,1 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu insanların geneli ise vakitlerinin büyük bir kısmını sosyal medya üzerinde geçiriyor. Maalesef ki, geçirilen zamana oranla insanlar arası iletişim oldukça yaralanıyor.
İnsanların yaşadıkları anları sosyal medya üzerinden paylaşma isteği sanal yeni bir dünya yaratılmasına zemin hazırlıyor. Ancak gerçek hayatın taklidi olan sosyal medya hesapları zamanla gerçeklikten koparıp yalnızlığa doğru sürüklüyor.
Öyleyse, sosyal medya hesaplarınızdan biraz uzaklaşmaya ne dersiniz?
Sosyal medya hesaplarınız dan uzakta arkadaşlarınıza daha fazla vakit ayırmaya, yeni hobiler edinmeye veya daha fazla gülümsemeye ne dersiniz? Gelin birlikte bağımlılığınızdan sıyrılmak için yapmanız gereken ipuçlarına göz atalım!
Bağımlılığınızı destekleyen etkenleri araştırarak işe başlayabilirsiniz.
Sosyal medya hesaplarınıza her gün planlı şekilde vakit ayırabilirsiniz.
Paylaşım ve beğeni sayılarınızın yerini alabilecek hobiler bulabilirsiniz.
Aşırı sosyal medya kullanımının hayatınıza verdiği zararları düşünebilirsiniz.
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