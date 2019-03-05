Sosyal medyadaki ''süper anneler'' sizi yanıltmasın

Sosyal medyadaki “süper anne” modelinin kadınları suçluluk duygusuna ittiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, “Çocuk bakımında tüm anneler hata yapar. Tüm anneler berbat günler geçirir. Hiçbir anne sürekli anne olmaktan mutlu olmaz. Fakat sosyal medya insanlarda böyle bir yanlış algıya sebep oluyor” dedi. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi’nden Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, günümüzde giderek artan mükemmeliyet algısının kadınlar üzerindeki etkisi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. 'ANNE OLAN HER KADININ DİĞER ÇALIŞANLA KOŞULLARI AYNI OLAMAZ' “Ne yazık ki içinde yaşadığımız çağ kadınlara çok şey yüklüyor” diyen Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, “Hani ‘Çocuk da yaparım kariyer de’ diye bir şarkı vardı. İşte bu şarkı hem doğru hem yanlış. Çünkü bir kadın hem anne olup hem kariyer yaparken her iki alanda da yardım alarak ilerleyebilir. Oysa yardım sistemleri genellikle yetersiz kalıyor. Örneğin iş yerleri annelerin durumlarını gözardı edip onlardan diğer çalışanlarla aynı saatlerde ve aynı derecede performans bekliyorlar. Bu durumda ya annelik zedeleniyor ya da iş performansı düşüyor. Oysa anne olan bir kadının diğer çalışanla koşulları aynı olamaz” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADAKİ 'SÜPER ANNELER' SİZİ YANILTMASIN! Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi’nden Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, “Öte yandan Instagram ve Twitter’da ‘süper anneler’ sayfalar açıp her şeyi nasıl da mükemmel yaptıklarını ve bunun her anından nasıl da keyif aldıklarını habire yayınlıyorlar” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuk bakımında tüm anneler hata yapar. Tüm anneler berbat günler geçirir. Hiçbir anne sürekli anne olmaktan mutlu olmaz. Fakat sosyal medya insanlarda böyle bir yanlış algıya sebep oluyor. Kadınlar da o ‘süper anne’ olmaya çabalarken suçluluk duyguları içinde boğuluyor. Sadece kariyer ve annelik değil mesela bedenin ideal ölçülerde olması bakımlı olmak gibi şeyler de vurgulanıyor. Kadınlar da sanki o resimlere uymazlarsa toplum dışında kalacaklar gibi bir koşturmaca ve sonuçta tükenmeye gidiyorlar. MÜKEMMELİYET DÜŞÜNCESİ KİŞİDE YETERSİZLİĞE NEDEN OLUYOR Mükemmellik diye bir şey yaşadığımız dünyada var olmadığından, yani gerçek dışı bir şey olduğundan kişide sürekli bir yetersizlik düşüncesi olur. Kişi sürekli bir performans kaygısı yaşar. Kendisine karşı katı kurallar koyar ve kendisini cezalandırır. Karşısındakilere de aynı kuralları koyar ve cezalandırır. Sonuçta ne kendinden ne ötekilerden memnun olamaz ve huzursuz bir hayat yaşar. Düşünün ki bir merdiven çıkıyorsunuz 12 basamak sonunda su içeceksiniz deniyor, fakat 12’ye gelince su 13.basamakta diyorlar, 13’e gelince 14 ve dolayısıyla siz tam susuzluğunuzu gidereceğiniz sanarken sürekli yukarı çıkıyorsunuz ama bir türlü su içemiyorsunuz. Fakat orada 14. Katta birisi diyor ki ‘Buradan gel sana iki bardak su vereyim; ama buradan aşağı ineceksin ya da hangi katta su içeceğin belli olmadan yukarı çıkacaksın’. Mükemmeliyetçinin sıkıntısı buna benziyor.