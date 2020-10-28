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Sosyal medyadaki uyuşturucu tacirlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Adana polisi sosyal medya üzerinden uyuşturucu tacirliği yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yaptığı operasyonda 19 zanlıyı gözaltına alırken bu anlar an be an drone ile görüntülendi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan uyuşturucu tacirliği yaptığı öne sürülen kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Sosyal medyadaki uyuşturucu tacirlerine operasyon

Adana polisi sosyal medya üzerinden uyuşturucu tacirliği yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yaptığı operasyonda 19 zanlıyı gözaltına alırken bu anlar an be an drone ile görüntülendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan uyuşturucu tacirliği yaptığı öne sürülen kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis zanlıları internet üzerinden tek tek tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından bugün şafak vakti Hatay ve Adana’daki adreslere özel harekatında katıldığı 500 polisle baskın yapıldı. Polis baskında zanlıların evine girip zanlıları tek tek gözaltına aldı. Bu anlar ise drone ile an be an görüntülendi. Operasyonda 19 zanlı gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

Sosyal medyadaki uyuşturucu tacirlerine operasyon

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