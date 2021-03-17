Sosyal medyadan eski bakana hakaret ettiği öne sürülen savcı hakkında dava açıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bir süre önce açığa alınan savcı Ö.M.G. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçlarından hazırlanan iddianame, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

BAKANA HAKARET EDİLMİŞTİ

İddianamede, müşteki bakanın vekillerinin 4 Kasım 2020 ve 9 Kasım 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek Twitter'da "SAYIN MÜSTEŞAR @HOHMUSTESARI" adlı hesap sahibinin suç tarihi ve öncesinde görev yapan müşteki bakan ile ilgili hakaret içeren paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma ve araştırmanın başlatıldığı aktarıldı.

Tespitler ve CİMER'e yapılan isimsiz ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelinin Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ö.M.G. olduğu belirtilerek, dosyanın 30 Aralık 2020 tarihli yetkisizlik kararı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

İFADE VERDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Ö.M.G, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Telefon hattını uzun süredir kullandığını belirten Ö.M.G, "Twitter hesabım yoktur. Küçük çocuğumun telefonumu suya düşürmesi nedeniyle bozuldu. Bozulan telefonun yerine yakın zamanda yeni telefon aldım." ifadelerini kullandı.