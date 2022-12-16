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  4. Sosyal medyadan fotoğrafını paylaştı, 10 katı fazla fiyat teklif ettiler! Görenleri şaşırtan civcivin sahibi: İlk geldiğinde fark etmedik, bir hafta sonra...

Sosyal medyadan fotoğrafını paylaştı, 10 katı fazla fiyat teklif ettiler! Görenleri şaşırtan civcivin sahibi: İlk geldiğinde fark etmedik, bir hafta sonra...

16.12.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır bu işi yapıyor, ilk kez böyle bir durumla karşılaştı. 8 gün önce dünyaya gelen civcivi aldığında önce bir gariplik fark etmedi. Ancak bir hafta sonra civcivin arkasında üçüncü bir ayak daha olduğunu gördü. Mersin'de ziraat mühendisliği yapan Emre Türkmen civcivin bu durumu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyadan fotoğrafını paylaştığı civcivi görenler de şaşkına dönerken civciv yoğun rağbet gördü. Normal bir civcivden 10 katı fiyat alan Türkmen'in niyeti ise satmaktan farklı...

3 ayaklı civcivin fotoğrafını sosyal medyada görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Civcivin sahibi Emre Türkmen de aldıktan bir hafta sonra fark ettiği bu durum karşısında şaşkına döndü. Ancak 10 katı fiyat teklif edilse de Türkmen teklifi geri çevirdi. Çünkü o civcivi satmak değil, kendi deyişiyle "kurtarmak" istiyor...

SOSYAL MEDYADAN TALEP GELDİ

Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi’nde ikamet eden Ziraat Mühendisi Emre Türkmen, civciv ve tavuk besleyerek ticaretini yapıyor. 3 yıldır bu işi yapan Türkmen, ilk defa 8 gün önce dünyaya gelen bir civcivin arka kısmında üçüncü bir ayak daha olduğunu fark etti. İlk gördüğünde büyük şaşkınlık yaşayan Türkmen’in sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı görenler hem şaşırdı hem satın almak istedi.

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AMELİYAT ETTİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Şu anda normal bir civcivin fiyatı 10-15 TL arasında değişirken, üç ayaklı civcive 10 kat fiyat teklif edildi. Buna rağmen civcivi satmak istemeyen Türkmen, önce onu büyütüp ardından da veteriner hekim tarafından ameliyatla üçüncü bacağının alınarak hayatını normal bir şekilde devam etmesini istiyor.

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"10 KATI FİYAT TEKLİF EDEN OLDU, KENDİMİZ BÜYÜTECEĞİZ"

Üç yıldır kanatlı hayvan alım satımı ile kuluçkadan civciv çıkarımı yaptıklarını belirten Emre Türkmen şunları söyledi:

"Civcivimizin ilk geldiğinde 3 ayaklı olduğunu fark etmedik. Bir hafta sonra arka kısmında bir ayak olduğunu fark ettik. İncelediğimizde ayağın civciv ile bir bütün olduğunu gördük. Civcivimiz şu anda 8 günlük oldu gayet sağlıklı. Civcivimizi şu anda büyüteceğiz. 10 katı fiyat teklif eden oldu ama sahiplendirmedik. Kendimiz büyüteceğiz. İleride veteriner desteğiyle arka ayağını ameliyatla aldıracağız. Belki de ona sıkıntı veriyordur. Onu kurtaracağız" dedi.

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"KAFESİ AÇTIĞIMIZDA İLK BU CİVCİVİ ARIYOR GÖZÜMÜZ"

Böyle farklı ve fazladan bir uzuvla bir civcivin dünyaya geldiğine kendisinin ilk defa şahit olduğunu aktaran Türkmen şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda inceliyoruz, bakımını yapıp sağlığını koruyarak büyütmeye çalışıyoruz. Ekstra bir bakım yapmıyoruz sadece ekstra gözlemliyoruz. Kafesi açtığımızda ilk bu civcivi arıyor gözümüz. Acaba bir şey oldu mu diye çünkü artık bu ilginç bir durum."

(İHA)

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