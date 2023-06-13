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Sosyal medyadan gelinlik seçimiyle viral oldu! Bir gören bir daha baktı... “Ben utanmıyorum”

13.06.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinlik seçimiyle dikkatleri üzerine çeken Ellie Gonsalves sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Mini gelinliğindeki dekolte ve transparan detayları eleştirilen Gonsalves, istediğini giyme konusunda özgür olduğunu ve gelinlik seçiminin kendisini daha özgürleştirici yaptığını söyledi.

Sosyal medyadan gelinlik seçimiyle viral oldu! Bir gören bir daha baktı... “Ben utanmıyorum”

Gelinlik seçimi nedeniyle sosyal medyanın hedefi haline gelen Avustralyalı fenomen Ellie Gonsalves eleştirilere sert cevap verdi. Gelinlik seçimi nedeniyle özür dilemeyeceğini belirten Gonsalves, gelinlerin düğün gününde tamamen özgür bırakılmaları gerektiğini savundu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

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Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim gönderisine, “Kocanızın sizi bu gelinlikle gördüğündeki yüz ifadesini hayal edin” notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımından sonra sosyal medya adeta ikiye bölündü. Gonsalves gelinlik seçimini “Ben utanmıyorum” sözleriyle savundu.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları kıyafetin düğüne uygun olmadığını savunurken bazı sosyal medya kullanıcıları ise gelinliğin modern olduğunu dile getirdi. Gonsalves’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya gelinlik

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