Sosyal medyadan mesaj atınca... 'Sevgilimi rahatsız ettin' kavgasında kan aktı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Dehşete düşüren olay dün Başakşehir Mahallesi Necati Coşan Caddesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Enes Beyhan sosyal medya üzerinden kız arkadaşına mesaj atan 19 yaşındaki M.T.'yi telefonla aradı. İkili arasında telefonda sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası taraflar, mahallede bir sokakta buluştu. Buluşma noktasına M.T., 22 yaşındaki arkadaşı İ.T. ile birlikte geldi.

SÖZLÜ TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Burada buluşan tarafların sözlü tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Enes Beyhan, karşı taraftan ise İ.T. ve M.T. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Enes Beyhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından Beyhan'ı bıçaklayan şüpheliler M.T. ile İ.T. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)



