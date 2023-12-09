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Sosyal medyadan paylaştı! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bakan Fidan ile görüşmesine dair açıklama

09.12.2023 20:00 | Son Güncelleme:
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görüşmede çekilen fotoğrafı paylaşan Blinken, "Fidan ile İsrail-Hamas çatışmasını, çatışmanın bölgede başka yerlere sıçramamasını sağlama çabalarını, kalan rehinelerin serbest bırakılması gerekliliği ve insani yardım sağlanması konularını ele aldık" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan paylaştı! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bakan Fidan ile görüşmesine dair açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle Washington temasları kapsamında Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile bir görüşme yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da kritik görüşmeyle ilgili bir açıklama yaptı.

Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Fidan ile Washington'da bir araya geldiğini hatırlattı.

AA-20231208-33138277-33138276-DISISLERI_BAKANI_FIDAN_ABD_DISISLERI_BAKANI_BLINKEN_ILE_BIR_ARAYA_GELDI

Görüşmeye ilişkin Blinken, "Fidan ile İsrail-Hamas çatışmasını, çatışmanın bölgede başka yerlere sıçramamasını sağlama çabalarını, kalan rehinelerin serbest bırakılması gerekliliği ve insani yardım sağlanması konularını ele aldık." ifadelerini kullandı. Blinken, paylaşımında ayrıca, İsveç'in NATO üyeliğinin gecikmeden onaylanmasının önemini vurguladı.

AA-20231209-33138391-33138390-DISISLERI_BAKANI_FIDAN_ABD_DISISLERI_BAKANI_BLINKEN_ILE_BIR_ARAYA_GELDI

FİDAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dışişleri Bakanı Fidan ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine (ABD'ye) ifade ettik." ifadelerini kullanmıştı. Blinken ile görüşmesinde İsveç’in NATO üyeliği meselesini de konuştuklarını belirten Fidan, "Burada tabii bizim pozisyonumuz belli, yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Cumhurbaşkanı'mız ve İsveç Başbakanı vardı, neticesinde takiben çalıştığımız konular var." dedi ve bundan sonraki takdirin Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğunu vurgulamıştı. (AA)

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Antony Blinken Hakan Fidan
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