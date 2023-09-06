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Sosyal medyadan paylaştı, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! iPhone 15'in renklerini gösterdiği iddia edildi

06.09.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15 serisi ile tanışmaya artık az bir süre kaldı. Apple önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte büyük bir sürpriz olmazsa yeni iOS tabanlı iPhone modellerini görücüye çıkartacak. Ancak etkinliğe birkaç gün kala, sosyal medya platformu X'te iPhone 15 ve iPhone 15 Pro maketlerine ait olduğunu iddia edildiği gösteren videolar paylaşıldı. Söz konusu videolar iddiaya göre, yeni telefonların renk seçeneklerini gösteriyor.

Sosyal medyadan paylaştı, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! iPhone 15'in renklerini gösterdiği iddia edildi

Apple iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ten oluşması beklenen iPhone 15 ailesi için adeta gün sayıyor. iPhone 15 ailesiyle ilgili yapılan sızıntıların, çıkan dedikoduların ve gelen iddiaların ardı arkası ise adeta kesilmiyor. Birkaç gün önce internette iPhone 15 ve iPhone 15 Pro maketlerine ait olduğu iddia edilen görüntüler dolaşmıştı. Şimdi ise iPhone 15'in renklerini gösterdiği iddia edilen bir video daha ortaya çıktı.

İŞTE iPHONE 15'İN RENKLERİNİ GÖSTERDİĞİ İDDİA EDİLEN O VİDEO!

9to5Mac'in haberine göre; Jon Rettinger, sosyal medya platformu X'te iPhone 15 maketlerini gösterdiği iddia edilen bir video paylaştı.

Videoda söz konusu maketlerin; mavi, siyah, sarı, pembe ve beyaz olmak üzere söylentilere konu olan beş renkte olduğu görünüyor.

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Ancak renklerin, Apple'ın geçmişte kullandığı bazı renklerin aksine doygunluktan büyük ölçüde yoksun olduğu yönünde yorumlar var.

Örneğin mavi renk seçeneğinin, kolayca Apple'ın muhtemelen "yıldız ışığı" olarak isimlendireceği beyaz renk seçeneği ile karıştırılabileceği söyleniyor.

Sarı renk ise iPhone 14 için kullanılan renkten daha yumuşak görünüyor. Pembe renk de iPhone 13'ün pembesine benziyor.

iPHONE 15 PRO MODELLERİ İÇİN DE BİR VİDEO PAYLAŞTI

Jon Rettinger, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max için de bir video paylaşmış durumda.

Videoda iddiaya göre maket ürünler gümüş, gri, siyah ve lacivert renklere sahip görünüyor.

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iPHONE 15'İN ÖZELLİKLERİ

iPhone 15'in Dynamic Island, USB-C portu ve 48 megapiksel ana kamera gibi bazı dikkat çekici olabilecek yeni özelliklere sahip olacağı söyleniyor.

Telefonun tıpkı iPhone 14 gibi 6.1 inç ve 6.7 inç (iPhone 14 Plus) versiyonlarının bulunması bekleniyor. Apple'ın önümüzdeki hafta yeni iPhone'lar için yeni "FineWoven" kılıfları da duyurması bekleniyor.

Söylentilere göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri ise gümüş, gri, siyah ve lacivert renklerde sunulacak ve bu kez altın versiyon olmayacak.

Apple, etkinliğini 12 Eylül Salı günü düzenleyecek. Etkinlik 12 Eylül Salı günü TSİ 20:00'de başlayacak. Etkinlikte iPhone 15 modelleriyle birlikte Apple Watch Series 9'un ve bazı yeni aksesuarlarını duyurulması bekleniyor.

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Apple iPhone

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