Sosyal medyadan paylaştı, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! iPhone 15'in renklerini gösterdiği iddia edildi

Apple iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ten oluşması beklenen iPhone 15 ailesi için adeta gün sayıyor. iPhone 15 ailesiyle ilgili yapılan sızıntıların, çıkan dedikoduların ve gelen iddiaların ardı arkası ise adeta kesilmiyor. Birkaç gün önce internette iPhone 15 ve iPhone 15 Pro maketlerine ait olduğu iddia edilen görüntüler dolaşmıştı. Şimdi ise iPhone 15'in renklerini gösterdiği iddia edilen bir video daha ortaya çıktı.

9to5Mac'in haberine göre; Jon Rettinger, sosyal medya platformu X'te iPhone 15 maketlerini gösterdiği iddia edilen bir video paylaştı.

Time for the iPhone 15 to get some love. I like the muted blue. You? pic.twitter.com/7MhN1jGXHT