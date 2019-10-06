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Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 22:10 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "İnternetin cazibesini bir kenara bırakıp kendini spora, sanata, kültüre adayan gençleri tebrik ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Ankara'nın Sincan ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gönüllülük Kulübü çerçevesinde Sosyal Medyadan Sosyal Meydana, Çevre Temizliği ve Bağımlılıkla Mücadele temalarıyla 81 ilde düzenlenen etkinliğin Ankara'daki programı, Lale Meydanı'nda yapıldı.

Mini turnuvalar, özel etkinlikler ve sahne performanslarının sergilendiği etkinlikte stantları tek tek gezen Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, böyle etkinliklerin sayısını artıracaklarını belirterek, "İnternetin cazibesini bir kenara bırakıp kendini spora, sanata, kültüre adayan gençleri tebrik ediyorum. Amacımız, gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı tesislerimizle ve tüm imkanlarımızla buluşturmak. Bunun için varız. Sizlere hizmet ettiğimiz ve imkan sağladığımız sürece, gençlerimizi yarınlara daha güçlü hazırladığımız müddetçe mutluyuz." ifadelerini kulandı.

Sincan’da önemli projeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzme havuzlarımız, spor alanlarımız ve gençlik merkezlerimiz için sözleşmeleri imzaladık. Çok kısa bir sürede inşallah sizlerin hizmetine sunacağız. Sincanımızın gençlerine, kadınlarına, yarınlarına hayırlı olmasını diliyoruz. 10 bin pota projemiz var. Bu projeyi ilk başlattığımız yerlerden bir tanesi Sincan. Yüzme bilmeyen kalmasın projemizle gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere bir milyon insanımıza yüzme öğretiyoruz. Sincan yine bu projede de öncü ilçelerden bir tanesi olacak."

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana"

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