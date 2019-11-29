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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 16:29 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan kişilere yönelik operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 6 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan kişilere yönelik operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada silah, mühimmat ve dijital malzeme ele geçirildi.
Bitlis Valiliği'nce PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medyadan 9 kişinin, terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal medya hesabı üzerinden 'terör örgütü' propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik olarak, 9 ayrı noktada eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. Operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof, 3 ruhsatsız av tüfeği, fişek ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

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