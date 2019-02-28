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Sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi, yakalandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, yasak yayınlar ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Menemen, Seferihisar, Foça ve Torbalı ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin, sosyal medya hesaplarından PKK'nın propagandasını yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, yasak yayınlar ele geçirildi.

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Sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltıSosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

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