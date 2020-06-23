Sosyal Medyanın Evliliğe Zararları

Sosyal medya hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Tüm iletişim ve öğrenme ihtiyacımızı giderdiğimiz bu iletişim aracı artık bir amaç olarak karşımıza çıkıyor. Yediden yetmişe herkesin var olma kaygısına düştüğü sosyal medya artık insanların özgeçmişi kadar önemli bir hal aldı. Sosyal medya bir taraftan tüm nimetlerini sunarken bir taraftan da ilişkilere, evliliklere yaşattığı zararla diyetini ödettiriyor. İlişkilerin başladığı ve kolayca bitmesine neden olan sosyal medya hesapları artık birer taneyle de yetinmememize ve her mecrada bulunma hırsına kapılmamıza neden oluyor. Sosyal Medyadan Uzak Durmak için 8 Sebep 1. İlişkide sınırların geçilmesine neden oluyor Hepimizin klavye eleştirmeni olduğu bu çağda artık sosyal medya üzerinden ilişkiler de eleştirilerden nasibini alıyor. İletişim kurmanın haricinde insanların içlerinde bulundurduğu ancak bir türlü dışarı yansıtamadıkları gerçek yüzleri sosyal medyayla gün yüzüne çıkıyor. İlişkiler çok çabuk bir şekilde sosyal medya sebebiyle bitebiliyor. En yakınınız, eşiniz, sizi tanımayan ve sadece profilinizde gezinen birinin hadsiz bir yorumundan cesaret alıp size kırıcı ve kötü yorumlarda bulunabiliyor. Kendi değerinizi takipçilerinizin belirlediği sosyal medya, eşinizle aranızda özenle çizdiğiniz sınırların kolayca yok olmasına sebebiyet veriyor.

2. Özgüven eksikliğine neden oluyor Sosyal medya üzerinden başlayan ilişkiler devamında ciddi bir ilişki yoluna ilerlediğinde ortaya ne gibi sorunlar çıktığını hepimiz haberlerde görüyoruz. Bu aslında sosyal medya üzerinden başlayan ilişkiler için geçerli değil, aynı zamanda evliliğini sosyal medya üzerinden yaşayan insanlar için de geçerli. Sosyal medya bir sıfatınızın olmasına ve kolay akılda kalmanıza aynı zamanda kendinizi kısa yoldan tanıtmanıza yardımcı oluyor. Bu yüzden biyografilere yazılanlar hep bir aidiyet duygusuyla yazılıyor. ''Kocişinin prensesi, oğluşunun annesi'' gibi sıfatlar kadınların bilmeden aslında toplumda yanlış yer edinmelerine neden oluyor. Buna benzer yazılan diğer şeyler evliliklere yansıyıp kadının kendine olan özgüvenini hep bir başkasının üzerinden geliştirmesine neden oluyor. Zaman içerisinde yaşanan kavgalar, sorunlar sonunda kadın kendini bir yere ait hissedemediği için, zorla yürütülen evlilikler ortaya çıkıyor. 3. Sadakatsizliğin oluşmasına neden oluyor Sadakat duygusu sevginin, muhabbetin doğurduğu bir kavramdır. Ancak artık eşler akşam bir araya geldikleri zaman bırakın iki çift laf etmeyi cep telefonları üzerinden birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Ya oynanan oyunlar ya birbirine yapılan yorumlar artık çiftlerin tek muhabbet noktaları oluyor. Önceden yapılan keyifli sohbetler yerini artık ''fotoğraf attım neden beğenmedin'' gibi boş sitemlere dönüşüyor. Muhabbetsizlik ve ilgisizlik çiftlerin birbirinden giderek sıkılmalarına, ilişkilerindeki heyecanı giderek kaybetmelerine sebep oluyor. Sonrasında yaşanan sorunların en başında da sadakatsizlik geliyor. Sosyal medya sadakatsizliğin en gizli kalacağı yer olarak görüldüğü için burada sergilenen davranışlar genelde özensiz olabiliyor. Çiftler birbirlerinden sürekli olarak şüphelenmeye başlıyorlar. Artık televizyon programlarında da sıkça duyduğumuz konulardan biri de bu. "Eşiniz tuvalete giderken bile telefonunu yanında mı götürüyor? Yoksa telefonunu ortaya koymuyor mu? O zaman aldatılıyorsunuz" gibi basit, içi boş ancak şüphe ettirmeye yetecek söylemler duyuyoruz. Bunların devamında da eşler sadakat kavramından giderek uzaklaşıyorlar.

4. Sahteliğe yöneltiyor Akşam eşinize mükellef bir sofra hazırlamak istediniz, eve geldiniz ve yine sosyal medya üzerinden paylaşılan tariflerden birini yaparak bir sofra kurdunuz. Eşiniz geldi ve çok mutlu oldu. Ancak sofradan kimsenin haberi olmadıktan sonra bu mutluluğun artık günümüzde pek de önemi yok. Sürprizle karşılama anında bin bir tane fotoğraf çekme derdinden artık canlı yayınlarla kurtulabiliyorsunuz. Sürprizi en az sizle birlikte on kişi daha yaşamadan yaptığınızın bir kıymeti olmuyor. Yemeğe dokunmadan önce mutlaka sunumsuz yakalanmadığınızın göstergesi olarak birkaç adet fotoğraf çekmeli ve altına da ''aşkım bana yemek yapmış'' açıklamasını yapmalısınız. Yoksa ertesi gün iş arkadaşınızın bundan nasıl haberi olacak? Sergilenen bu davranışlar da artık duyguların körelmesine, sadece gösterişe yönelik bir hayat yaşamamızın başlangıcına vesile oluyor. 5. Kıskançlığa sebebiyet veriyor Erkek egemen bir toplumda yaşadığımız bir gerçek. Ancak sosyal medya üzerinde kadınların birbirine olan söylemleri yüzünden bu egemenlik giderek kuvvetleniyor. Kadınların birbirlerine yaptığı ağır kıskançlık içeren yorumlar erkeklerin zaten olmayan ''kadın'' kavramını tamamen yanlış anlamalarına neden oluyor. Kadınlar kadınların kız kardeşleri olmaları gerekirken birbirlerinin en büyük düşmanları olup çıkıveriyorlar. İnsan ''Makyajın hiç güzel olmamış, çok şişmansın, acil kilo vermen lazım, boya küpü gibisin, bu kadar makyajı ben yapsam ben de böyle olurum'' gibi aşağılayan, inciten yorumların kadınlar tarafından yapıldığını gördükçe hayrete düşüyor. Kıskançlık bir de çiftler arasında devam ederek en ufak bir kavgada laf yine dönüp dolaşıp sosyal medyaya geliyor. ''Sen onu neden takip ettin, bu fotoğrafı neden attın, o fotoğrafı neden beğendin'' gibi cümleler evli çiftler arasında büyük bir kavganın kıvılcımı olarak algılanıyor. Güvendiğiniz, yatağınızı paylaştığınız ve hatta belki de bir çocuğunuzun olduğu insana sürekli olarak şüphe duymak, insani duygularınızı yitirmenize neden oluyor.

6. Saygının yitirilmesine neden oluyor İnsanlar çeşitli sebeplerden dolayı sosyal medya hesabı kullanabilirler. Kimi yaptığı işi sergilemek için kimi gezdiği gördüğü yerleri paylaşmak için, kimi kendini göstermek için. Ancak artık evli çiftler her daim mutlu olduklarını "sadece kara toprak onları ayırabilir" imajını vermek için sosyal medya hesapları kullanıyorlar. İsimlerin ilk üç harflerini alarak birleştirip yeni bir sosyal medya hesabı açıyorlar. Daha sonra oradan her zaman çok mutlu olduklarını paylaşıyorlar çünkü eğer bir gün paylaşmazlarsa Allah muhafaza herkes ayrıldıklarını düşünebilir. Bu hastalıklı durum, birbirine saygısı olmayan kişilerin, evliliğine saygısı olmayan çiftlerin oluşmasına neden olarak boşanma oranlarını artıran sebepler arasında yerini alıyor. 7. Birbirlerine ayırmaları gereken vakti çalıyor Zaten hayat mücadelesi gibi önemli bir işle meşgulken akşam eşler bir araya geldiğinde tek yaptıkları şey ya televizyon izlemek ya da instagramdan "like atmak" oluyor. Eşinizin nasıl bir gün geçirdiğini bile artık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla anlamaya çalışıyorsanız ilişkinin ciddi bir zaman ihtiyacı var demektir. Çünkü iletişim dediğiniz iki kişi arasında olan araçların sadece araç olarak kullanıldığı bir kavramdır. Eğer siz eşinizle iletişimi ikinci plana atıp sosyal medyada var olma kaygısına düşüyorsanız gözünüz aydın bir yastıkta kocayacağınız bir telefonunuz oldu demektir.