Sosyal medyanın yeni çılgınlığı: Oksijen maskesi! Öğle tatillerinde kahve içmek yerine oksijen alıyorlar...

Çin'in ünlü sosyal medya platformu Xiaohongshu'da popüler olmaya başlayan oksijen maskesi trendinde gençler başarı olma konusunda yaşadıkları kaygıyı aşmak, çalışma kapasitelerini arttırmak için oksijen satın almaya başladı. Sosyal medya uygulamasında "Oksijen kahveden daha faydalıdır" başlığıyla yapılan paylaşımlar çılgınlığın boyutunu gözler önüne sererken sadece 1 haftada etiket 5.6 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

TEK BİR KAREYLE BAŞLADI

Zhimali adlı 26 yaşındaki sosyal medya kullanıcısı, ofisinde taşınabilir oksijen makinesi kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı ve bunu her gece saat 23:00'e kadar çalışan meslektaşlarına ayak uydurmak için satın aldığını söyledi. Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinden ürün müdürü, öğle tatilinde ve bazen çalışırken odaklanmasına ve yaratıcı kalmasına yardımcı olmak için oksijen soluduğunu söyledi.

Biqibaodiyizhangyumei adlı 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisi ise, ders çalışırken uykulu hissettiğinde zihnini temizlemek için oksijen spreyi kullandığını söyledi. Çoğunlukla kalp atış hızını keskin bir şekilde artıran kahvenin yerine iyi bir alternatif olduğunu söyledi.

İNTERNETTE SATILIYOR

Çinli gençler arasında yeni bir çılgınlık haline gelen oksijen maskeleri internet üzerinden 10 yuan karşılığında alınabiliyor. Söz konusu uygulamaya tepkiler de gecikmedi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı doğal olarak solunabilen havaya para ödemenin mantıksız olduğunu dile getirdi.

UZMANLAR UYARIYOR

Pekin Tsinghua Changgeng Hastanesi'nden solunum uzmanı Mou Xiandong, Science and Technology Daily'ye, sağlıklı insanların akciğer hasarı veya oksijen zehirlenmesinden muzdarip olabileceğini, bunun da ciddi vakalarda solunum sorunlarına ve hatta ölüme yol açabileceğini söyledi.