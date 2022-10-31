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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

31.10.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da meydana gelen ve sosyal medyada yankı bulan olayda Kuran kursu eğitmeni öğrencilere temizlik yaptırıp, hakaret etti. O anlar saniye saniye kaydedilirken görüntülendiğini fark eden eğitmen, ''Kimdir o?'' diyerek kendisini çeken kişinin peşine düştü. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'ndeki Kuran kursunda öğrenciler, ismi öğrenilmeyen eğitmen tarafından tokat atılıp darbedildi. Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti.

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HAKARET EDİP, TOKAT ATTI

Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görüldü. Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin 'Kimdir o' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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(DHA)

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