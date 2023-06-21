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Sosyal medya fenomeni Arabela Chi bikinisiyle sere serpe uzandı! Yazın tadını çıkardığı pozunu böyle paylaştı

21.06.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin fenomen realite şovu Love Island (Aşk Adası) programının eski yıldızı yazın tadını çıkarttığı bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı. Şezlonga uzandığı anlarda çekilen bir selfiesini paylaşan fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

Sosyal medya fenomeni Arabela Chi bikinisiyle sere serpe uzandı! Yazın tadını çıkardığı pozunu böyle paylaştı

2019 yılında katıldığı Love Island (Aşk Adası) programından sonra sosyal medyada 800 bini aşkın takipçiye ulaşan fenomen isim Arabela Chi yazın tadını beyaz bikinisiyle çıkarttı. O anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen fenomen ismin gönderisi beğeni rekoru kırdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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32 yaşındaki fenomen isim İspanya’nın İbiza kentinden yaptığı paylaşımda sıcaklıkları yükseltti. Şezlonga uzanırken çekilen bir selfiesini paylaşan Chi doğal haliyle hayranlarını mest etti. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşen hayranları gönderiyi beğeni yağmuruna tuttu.

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