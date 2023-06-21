Sosyal medya fenomeni Arabela Chi bikinisiyle sere serpe uzandı! Yazın tadını çıkardığı pozunu böyle paylaştı

2019 yılında katıldığı Love Island (Aşk Adası) programından sonra sosyal medyada 800 bini aşkın takipçiye ulaşan fenomen isim Arabela Chi yazın tadını beyaz bikinisiyle çıkarttı. O anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen fenomen ismin gönderisi beğeni rekoru kırdı.
32 yaşındaki fenomen isim İspanya’nın İbiza kentinden yaptığı paylaşımda sıcaklıkları yükseltti. Şezlonga uzanırken çekilen bir selfiesini paylaşan Chi doğal haliyle hayranlarını mest etti. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşen hayranları gönderiyi beğeni yağmuruna tuttu.