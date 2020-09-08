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Sosyal mesafe hiçe sayıldı! 'Pes' dedirten görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir minibüste çekilen görüntüler şoförün ve yolcuların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığını ortaya koydu. Görenleri hayrete düşüren anlar, minibüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Dün akşamüstü saatlerinde Sultanbeyli-Yenidoğan arası çalışan bir minibüste çekildiği iddia edilen görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüde, kurallara göre yüzde 50 kapasite ile çalışması gereken minibüsün tamamen dolu olduğu ve birçok yolcunun ayakta seyahat ettiği görüldü. Ayakta kalan yolcuların dengelerini korumak için sürekli temasa maruz kaldıkları gözlerden kaçmadı. Yapılan tüm uyarılara rağmen yasal kapasitenin üzerinde yolcu alarak insanların sağlığını hiçe sayan minibüs şoförünün bu duyarsızlığı pes dedirtti. Vatandaşlar bu ve benzeri şekillerde sosyal mesafe kurallarını umursamayan kişilere gerekli işlemlerinin yapılması için yetkililerin denetimlerini sıklaştırmasını istiyor.
İHA

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