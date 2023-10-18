Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın son pozları olay oldu! Tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Melike Güner, Kutsi, Bekir Aksoy, Aysun Kayacı, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dönemin fırtınalar estiren dizisi Doktorlar'da hayat verdiği Ela karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Özilhan şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Evlendikten sonra ekran macerasına ara veren ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor. Sosyetik güzel bu defa siyah kumaş etek ceket kombini ile gündem oldu. Özilhan'ın tarzı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Ünlü isme sosyal medyada bazı kullanıcılar; 'Çok güzelsin', 'Yine harika görünüyorsun', 'Çok sevdim' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da; 'Naptın kendine?', 'Bu ne hal' gibi yorumlarda bulundular.

Yasemin Özilhan; Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi.

Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu var.

2009 yılından beri oyunculuk yapmayan Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu oldu.







