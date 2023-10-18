MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın son pozları olay oldu! Tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın son pozları olay oldu! Tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

18.10.2023 15:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Doktorlar'da hayat verdiği Ela Altındağ karakteriyle hafızalarımıza kazınan Yasemin Özilhan, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken sosyetik güzel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Özilhan şimdi de son pozlarıyla çok konuşuldu. Ünlü ismin tarzına yorum yağdı.

Melike Güner, Kutsi, Bekir Aksoy, Aysun Kayacı, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dönemin fırtınalar estiren dizisi Doktorlar'da hayat verdiği Ela karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Özilhan şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Yasemin Özilhan 1

Evlendikten sonra ekran macerasına ara veren ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor. Sosyetik güzel bu defa siyah kumaş etek ceket kombini ile gündem oldu. Özilhan'ın tarzı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Yasemin Özilhan 2

Ünlü isme sosyal medyada bazı kullanıcılar; 'Çok güzelsin', 'Yine harika görünüyorsun', 'Çok sevdim' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da; 'Naptın kendine?', 'Bu ne hal' gibi yorumlarda bulundular.

Yasemin Özilhan 3

Yasemin Özilhan; Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi.

Yasemin Özilhan 4

Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu var.

Yasemin Özilhan 5

2009 yılından beri oyunculuk yapmayan Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu oldu.

Yasemin Özilhan 6

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BBG Gaye yıllar sonra ortaya çıktı! Gören şaşırdıBBG Gaye yıllar sonra ortaya çıktı! Gören şaşırdı
Esra Erol'da görülmemiş olay! Evliyken başka kadından tüp bebek..Esra Erol'da görülmemiş olay! Evliyken başka kadından tüp bebek..
Evlilik dışı bir de oğlu olduğu iddia edilmişti! Harekete geçtiEvlilik dışı bir de oğlu olduğu iddia edilmişti! Harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan Oyuncu aysun ilhan karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı

Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı

'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.