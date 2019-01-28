"Soyer'in aday gösterilmesi parti tabanımızda tepkiyle karşılandı"

İZMİR (AA) - İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Tunç Soyer'i açıklamasına ilişkin, "CHP PM de Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte Parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kırkpınar, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Parti Meclisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını Tunç Soyer olarak açıklaması kararını parti hiyerarşisi gereği ve teşkilat disiplini sonucu saygı ile karşıladıklarını belirtti.

İzmir'in sorunlarını birlikte yaşadıkları ve birlikte aşacakları bir kent olduğuna dikkati çeken Kırkpınar, şunları kaydetti:

"Bu gerçekten yola çıkılarak bir iş birliğine gidilmiştir. İzmir iktidar partisinin 17 yıldır hayalinde ve rüyasında olan bir kenttir. Bu bilinçten hareketle, aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM de sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır."

