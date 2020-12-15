HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Soygunu engellerken vurulmuştu: Devletimin bankasını soydurmam

Soygunu engellerken vurulmuştu: Devletimin bankasını soydurmam

15.12.2020 16:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Soygunu engellerken vurulmuştu: Devletimin bankasını soydurmam

Ankara'da banka şubesinde silahlı soygunu engellerken şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlarla yaralanan 66 yaşındaki emekli sağlık memuru Cengiz Sever Çetinkaya hayati tehlikeyi atlattı. Olay sonrası konuşan Çetinkaya, "Ben devletimin bankasını soydurmam, bileyim ki öleceğim yine de soydurmam" dedi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Eryaman Mahallesi'nde dün sabah banka şubesinde meydana gelen olayda, yüzünde maske bulunan M.A. adlı şüpheli, elindeki tabanca ile içeriye girdi. M.A., tabancayı çıkarıp, gişe memurlarından kasadaki paraları çantaya doldurmalarını istedi. M.A., yaklaşık 30 bin TL ile bankadan çıkarken, üzerine atlayan Cengiz Sever Çetinkaya tarafından engellendi. Çıkan arbedede Çetinkaya, M.A.'nın silahından çıkan kurşunlarla yüzünden ve göğsünden yaralanırken, elindeki tabancayı da almayı başardı. M.A. daha sonra banka güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda bankanın soyulmasını canı pahasına engellerken yaralanan Çetinkaya, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşun göğsünden girip, arkadan çıkan Çetinkaya, hayati tehlikeyi atlattı.

'TAM ÇIKARKEN YAKALADIM'

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nden emekli olan 2 çocuk babası Çetinkaya konuştu. Sabah ekmek aldıktan sonra eve dönüşte pasajda çay içerken, elinde silah olan birisinin banka şubesine girdiğini öğrendiğini anlatan Çetinkaya, "Önce güvenlikçi falan sandım. Sonra soyguna geldiğini anladığımda 'bana bir sopa verin' dedim, 'eline vurup silahı düşüreceğim' dedim, sopa bulamadım. Sonra dışarıdan bankanın içine doğru baktım. Elinde silah doğrultmuş millete, parasını topluyor. Herkesi yere oturtmuş, elleri başlarının üstünde bekliyorlar. Memurlar oturmuş, ellerini kaldırmış bekliyorlar. İçeride bir sürü adam var, 'şunları kurtarayım' dedim. Tam giriş kapısından çıkarken yakaladım adamı, maskeyi çektim aldım suratından, sonra yumruk attım. O arada silah patladı. Birinci göğsümden girip çıktı, ikinci mermi de suratımı sıyırdı. Sonra silahı aldım hengamede elinden. Vuruldum, acımaya başladı. Yan yan oradaki oturaklara elimde silahla gittim" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİMİN BANKASINI SOYDURMAM'

Çetinkaya, kurşunun göğsünden girip arkadan çıktığını belirterek, "Orada adama dedim ki, 'kalıbına baksalar seni adam sanırlar' dedim. Ben böyle durumlara tahammül edemem, yaptığım işi Allah rızası için yaparım. Ben devletimin bankasını soydurmam, bileyim ki öleceğim yine de soydurmam. Benim bir amacım ve kimseden bir beklentim de yok. Ben o bankadan iyi kötü yıllarca maaş aldım. Benim bankada bir geçmişim var. Biz bu vatan bu devlet için varız. Kula boyun eğmedim, kul beşer şaşar, birisi şaşırdıysa ben onu doğrultmakla vazifeliyimdir. Benim gözüm karardı mı, hiç bir şeyi görmem, kurşun yiyecekmişim, umurumda olmaz. Ben haksızlığa, hırsızlığa tahammül edemeyen bir insanım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
MSB'den ABD'nin yaptırım kararına tepkiMSB'den ABD'nin yaptırım kararına tepki
Bu akşam yasak başlıyor!Bu akşam yasak başlıyor!

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Osman Kavala'nın başvurusu ile ilgili flaş gelişme

Osman Kavala'nın başvurusu ile ilgili flaş gelişme

Soğuğa ve koronavirüse aldırmadılar! Nimet Abla Gişesi önünde sıraya girdiler

Soğuğa ve koronavirüse aldırmadılar! Uzun kuyruk oluştu

Son dakika! MSB'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

MSB'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı atama sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı atama sonuçları açıklandı

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'nin tavrı ne olacak? İşte yanıtı

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'nin tavrı ne olacak? İşte yanıtı

12 yaşındaki kız çocuğunun ölümü kahretmişti: Babası kızdığı için intihar etmiş

12 yaşındaki kız, babası kızdığı için intihar etmiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.