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Soykırım inkarcısı Handke Saraybosna'da "istenmeyen kişi" ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 14:03 | Son Güncelleme

Soykırım inkarcısı Handke Saraybosna'da "istenmeyen kişi" ilan edildi

Bosna'daki soykırımı inkar eden Nobel ödüllü Avusturyalı yazar Peter Handke, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımı inkar eden ve Sırp lider Slobodan Milosevic'e hayranlığıyla tanınan Handke'ye tepkiler dinmiyor.

Saraybosna Kanton Meclisi, Boşnak partisi Demokratik Eylem Partisinin (SDA) önerisi üzerine yapılan oylama sonucunda, Handke'yi kanton sınırları içinde "istenmeyen kişi" ilan etti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, Nobel ödülü alan Handke'nin Bosna'daki soykırımı inkar etmesinin "son nokta" olduğu belirtilerek "En kötüsü de Peter Handke'nin geçmişteki inkarcı fikirlerini bugün değiştirmemesidir." ifadesi kullanıldı.

- Tepkilere rağmen Nobel ödülünü aldı

Avusturyalı yazar Handke, Srebrenitsa'daki soykırımı inkar etmiş, Müslüman Boşnakların kendi kendilerini öldürdüklerini savunmuştu.

Kosova'daki savaş sırasında da Sırp lider Milosevic'in yanında yer alan Handke, yazılarıyla o dönemde Milosevic rejiminin en büyük destekçilerinden biri olmuştu.

Bosna Hersek ve Kosovalı kurban yakınları, bu yılki ödülün Handke'ye verileceğini açıklanmasından itibaren, İsveç Kraliyet Akademisini bu hatadan geri dönmeye çağırmış ve çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Protestolara ve tepkilere rağmen, Handke dün akşam düzenlenen törende ödülünü İsveç Kralı 16. Carl Gustav'ın elinden almıştı.

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istenmeyen adam Peter Handke Saraybosna

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