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Söylentiyi duyan oraya koştu! Çok sayıda vatandaş akın etti

04.12.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Finike ilçesinde "sahilde balık havuzu patladı" söylentisi üzerine oltasını alan sahile konuştu. Finike sahili, balık yakalamak isteyen vatandaşlarla doldu. Çok sayıda vatandaşın sahile gelerek balık tuttuğu görüldü.

Söylentiyi duyan oraya koştu! Çok sayıda vatandaş akın etti

Finike ilçesinde "sahilde balık havuzu patladı" söylentisi üzerine oltasını alan soluğu sahilde aldı. Çok sayıda vatandaşın sahile gelerek balık tuttuğu görüldü. Balık tutabilen az sayıda şanslı vatandaşın dışında diğerleri güneşli havanın ve denizin keyfini çıkardı. Finike sahilinde hizmet veren işletmelerde kahvaltı yapmak isteyen vatandaşlar ise sıra beklemek zorunda kaldı. Spor yapanlar ve denize girenler de meraklı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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Havanın güzel ve güneşli olduğunu belirten bir vatandaş, “Aynı zamanda bir balık havuzunun patlaması nedeni ile herkes balık tutmaya geldi. Dün çok balık tutan olmuş. Bugün biraz daha az" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
balık antalya Finike

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