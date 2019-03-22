Soylu, Güdül'de halka hitap etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart'ta bu gidişimizi zafiyete uğratmayalım. Uğratırsak kaseti başa sararlar. PKK, Murat Karayılan ne konuşuyorsa Amerika'da Feto şarlatanının adamı da aynı şeyi konuşuyor. Hepsi bir araya gelmişler." dedi.

Ankara'nın Güdül ilçesinde halka hitap eden Soylu, Güdüllülere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi. Türkiye'nin uzun zamandır büyük sıkıntılar çektiğini aktaran Soylu, "Bu ülke 10 yılda bir darbeler mi yaşamadı, başbakan mı asılmadı, Amerika, Avrupa bize parmak sallayıp 'Bu ülkeyi biz idare ediyoruz, siz kimsiniz' mi demedi? Bize, 'İktidar olursunuz muktedir olacağınızı mı sanıyorsunuz?' dediler ama hem iktidar hem de muktedir biziz." diye konuştu.

- "AK Parti-MHP kaybetsin diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar"

Hükümetin 31 Mart seçimlerinde kaybetmesi için Feto'nun adamlarının da çalıştığını ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbesini yapan o hainin Amerikan uşağı olan adamlarını havlattıran, şimdi AK Parti-MHP kaybetsin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Türkiye büyümesin, özgürleşmesin, ayakları üzerinde durmasın diye çalışıyorlar. Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Tayyip Erdoğan ve Türkiye buna müsaade etmedi. Afrin'de terör merkezi oluşturmaya çalıştılar. Türkiye rahat etmesin diye kim destekledi, Amerika, Avrupa. On yıllardır kurdukları tezgahı devam ettirmek için bunu yaptılar. Amerika dedi ki 'Afrin'e girmeyin.' Afrin'e çatır çatır girdik. Dertleri şuydu, Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklar, arada terör koridoru kuracaklar, bizi Orta Doğu'dan ayıracaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Bu coğrafyada biz müsaade etmedikçe, karar vermedikçe kimseye oyun kurdurmayız.' Millet iradesinden alıyoruz bunun gücünü."