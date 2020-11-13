Soyunma odasında kendini çeken adamı böyle yakaladı

Amerika’da bir TikTok kullanıcısı, mağazanın soyunma kabinininde kendisini gizlice kameraya çekmeye çalışan adamın görüntülerini paylaştı.
**TikTok kullanıcısı Macey, mağazada gizlice videoya çekilmeye çalışıldığı anı yakaladı.
Videoda Macey, soyunma odaları arasında kendisine doğru dönük olan ayakkabıları ve ayakların arasındaki kendisine dönük cep telefonu kamerasını fark ediyor.
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Ancak neyse ki Macey adamı fark edince onu videoya almaya karar verdi ve videoyu “Soyunma odasında elbise değiştirirken beni kaydetmeye çalışan bir adam” notuyla paylaştı.
@maceyl7
be safe out there????♬ Capone - Oh No - 由user043998上传
Macey, videonun düzmece olmasıyla suçlansa da bunu kesinlikle reddediyor. Video, ayrıca Reddit kullanıcılarının da öfkesini üzerine çekti. Reddit kullanıcıları Macey’i taciz etmeye kalkışan adam hakkında kızgınlıklarını paylaştı.
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