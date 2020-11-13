Soyunma odasında kendini çeken adamı böyle yakaladı

Amerika’da bir TikTok kullanıcısı, mağazanın soyunma kabinininde kendisini gizlice kameraya çekmeye çalışan adamın görüntülerini paylaştı.

**TikTok kullanıcısı Macey, mağazada gizlice videoya çekilmeye çalışıldığı anı yakaladı.

Videoda Macey, soyunma odaları arasında kendisine doğru dönük olan ayakkabıları ve ayakların arasındaki kendisine dönük cep telefonu kamerasını fark ediyor.



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Ancak neyse ki Macey adamı fark edince onu videoya almaya karar verdi ve videoyu “Soyunma odasında elbise değiştirirken beni kaydetmeye çalışan bir adam” notuyla paylaştı.

Macey, videonun düzmece olmasıyla suçlansa da bunu kesinlikle reddediyor. Video, ayrıca Reddit kullanıcılarının da öfkesini üzerine çekti. Reddit kullanıcıları Macey’i taciz etmeye kalkışan adam hakkında kızgınlıklarını paylaştı.



