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Sözde konseyin yargılandığı davada sona yaklaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan ve örgütün asker yöneticisi sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı "Genelkurmay çatı davası"nda sona yaklaşıldı - Eski YAŞ üyesi Akın Öztürk, eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu, eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanı tümgeneral Mehmet Dişli ve darbe bildirilerinin altında imzası bulunan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün de yargılandığı davada 22'si konsey üyesi 24 kişinin daha esasa ilişkin savunma yapması bekleniyor - Duruşmada, sanık beyanlarının tamamlanmasının ardından mahkeme hükmünü açıklayacak

ANKARA (AA) - ERTUĞRUL SUBAŞI - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan ve örgütün yöneticisi "sözde yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı "Genelkurmay çatı davası"nda sona yaklaşıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen "Genelkurmay çatı davası"nda son savunmalar da tamamlanacak.

Darbe girişiminin asker yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 221 kişinin yargılanmasına 22 Mayıs'ta başlandı. Duruşmada yargılananların sayısı, diğer davalardan birleştirme yapılınca ilerleyen süreçte 224'e yükseldi.

Sincan'da geniş güvenlik önlemleri altında görülen duruşmada, sanıklar Oğuz Dik'in başkanlık ettiği heyet önünde hesap verdi.

Duruşmanın ilk günü eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi ve orgeneral Akın Öztürk savunmasını yaptı.

Başta FETÖ lideri Fetullah Gülen'in olduğu 13 firarinin de sanık olarak bulunduğu davada, daha sonra diğer sanıklar da ilk savunmalarını tamamladıktan sonra tanıklar dinlendi.

Tüm sanıkları dinleyen Cumhuriyet Savcısı da 9 Mayıs 2018'de esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

İddia makamı, sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Akın Öztürk ile tümgeneraller İlhan Talu, Osman Ünlü, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Ahmet Bircan Kırker, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Mehmet Partigöç, Murat Aygün, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık, Sinan Sürer, eski albaylar Ahmet Özçetin, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Fırat Alakuş, Muhsin Kutsi Barış, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Ramazan Gözel, eski yarbaylar Ertuğrul Terzi, Halil Gül, Özcan Karacan, Savaş Kabaklı, Mehmet Şahin'in "anayasayı ihlal", "kasten öldürme" ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde yaşanan eylemlerden sorumlu tutulan söz konusu sanıklar için 2 bin 558 sivil vatandaş ile 177 güvenlik personelinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 55 bin 880'er yıl hapis cezası da istendi.

Konsey dışındaki 153 kişinin de 1 ile 13'er kez arasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep eden savcı, delil yetersizliği nedeniyle 12 kişinin beraatini, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.

Mahkeme, 11 Mayıs'ta ara kararını açıklayarak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti ve sanıkların ile avukatlarının hazırlık yapmak için süre talebini de dikkate alarak duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

- 24 sanık kaldı

Çatı davada gelinen aşamada sanıkların çoğu savcının esasa yönelik mütalaasına karşı savunmasını tamamladı ve 21 Ocak 2019'da sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri beyanda bulunmaya başladı.

Planlayıcı ve yönetici asker, sözde konsey üyesi 38 kişinin bulunduğu listede yer alan eski tuğgeneral Semih Terzi, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalıştığı sırada kahraman astsubay Ömer Halis Demir tarafından öldürülmüştü.

Eski tuğgeneral Ali Kalyoncu ile eski kurmay yarbay Turgay Sökmen'in firari olarak arandığı sözde konsey üyelerinden bugüne kadar eski YAŞ üyesi ve orgeneral Akın Öztürk'ün yanı sıra eski korgeneral İlhan Talu, tümgeneral Kubilay Selçuk, tuğgeneraller Erhan Caha, Ünsal Coşkun, Hakan Evrim, albaylar Cemil Turhan, Ahmet Özçetin, Mustafa Barış Avıalan, Osman Kardal, yarbaylar Savaş Kabaklı, Ertuğrul Terzi, Mehmet Şahin, esasa ilişkin savunmalarını yaptı.

Konsey üyesi 22 kişi ile diğer iki sanığın da savunmalarının alınacağı davaya, 11 Mart Pazartesi'den itibaren devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Genelkurmay çatı" davası 15 Temmuz FETÖ

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