Sözen: “İlk defa yurt içindeki terörist sayısı 500 civarına düşmüş durumda”

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, terörle ve teröristle mücadelede tarihinin en keskin virajına girdiğini belirterek, terörle mücadelede ilk defa yurt içindeki terörist sayısının 500 civarına düştüğünü, bu rakamın terörün bitirilmesi için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Sözen, terörle ciddi bir mücadelenin yürütüldüğünü ve bu fırsatın mutlak suretle iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sözen, “Bu rakam terörün bitirilmesi için tarihi bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek hepimizin başlıca görevidir. Bu fırsatı kaçırırsak ülkemizin geleceğine yazık etmiş oluruz. Çünkü geldiğimiz nokta terör örgütü PKK’nın moral ve motivasyonunun bozulması açısından psikolojik bir eşiktir. Bu kararlılığın devam etmesi halinde kalan teröristlerde örgütten kaçmanın yollarını arayacak ve devletimize teslim olmaya başlayacaklardır" dedi.

"ABD, İsrail ve tüm haçlı ülkelerine rağmen terörü bitiren ülke olacağız"

Size Sözen, ülkeden terörü bitirmekle dünyaya yankı yapacak büyük bir başarının da elde edileceğini söyledi. Sözen, "Bunu başardığımızda sadece terör örgütü PKK’yı bitirmiş olmayacağız. ABD’ye, İsrail’e ve tüm haçlı ülkelerine rağmen terörü bitiren bir ülke olmuş olacağız. Çünkü biz bu mücadeleyi sadece PKK terör örgütüne karşı yapmıyoruz. PKK sadece bir taşeron örgüttür. Biz bu mücadeleyi haçlılara karşı, siyonistlere karşı, ABD’ye karşı, dünyadaki bütün Türkiye düşmanlarına karşı yürütüyoruz. Bundan dolayı hepimiz üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Eli silah tutan silahıyla, eli kalem tutan kalemiyle bu haklı mücadelesinde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen bu olağanüstü mücadeleye destek vermelidir” diye konuştu.