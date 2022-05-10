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Sözleşmeli er maaşı 2022 ne kadar? KKK Sözleşmeli er maaşı kaç TL? MSB'den flaş açıklama!

10.05.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli er maaşı 2022 ne kadar? sorusunun yanıtı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre; adaylardan en az en az ilköğretim okulu mezunu olmaları bekleniyor. Vatandaşlar, Sözleşmeli er maaşı 2022 ne kadar? KKK Sözleşmeli er maaşı kaç TL? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Sözleşmeli er maaşı 2022 ne kadar? KKK Sözleşmeli er maaşı kaç TL? MSB'den flaş açıklama!

Sözleşmeli er maaşı 2022 ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı, ön başvuruların değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Peki Sözleşmeli er maaşı 2022 ne kadar? KKK Sözleşmeli er maaşı kaç TL? Konuya dair bilgiler haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ER MAAŞI 2022 NE KADAR?

Sözleşmeli er maaşlarına bu yıl yüzde 30.50 oranında zam yapılmdığı biliniyor.

Bu zamla birlikte doğu ya da batıda görev yapan erlerin maaş ödemeleri değişmektedir. Çünkü ekstra tazminatlar yansımaktadır.

2022 yılı içi Sözleşmeli Er maaşı 5 bin 700 liradır.

KKK SÖZLEŞMELİ ER MAAŞI KAÇ TL?

Sözleşmeli erlerin başlangıç maaşı 5.700 TL iken bu ücret 14.000 TL seviyesine kadar çıkabiliyor. Doğuda görev yapan sözleşmeli erler komando kıdemi tazminatı olarak 600 TL alıyor. Eğer sınır bölgesi ya da Suriye gibi dışarıdan sınır koruma görevine gönderilir ise 8000 TL net zam ile birlikte net maaşı toplanıyor ve ailesi olan sözleşmeli erler buna ek olarak aile yardımı olarak da 500 TL alıyorlar. Yani eğer sınır dışında görev yapan bir sözleşmeli er aylık olarak 14.800 TL kadar kazanabiliyor. 7 yılını doldurmuş bir sözleşmeli erin ise alacağı toplu tazminat ücreti toplamda 293.653 TL tazminat ücreti bulunmakta.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sözleşmeli er ön başvuru sonucunu sorgulama ekranı için adaylar E Devlet'e girdikten sonra TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıklarında başvuru sonuçlarına ulaşabilecekler.

E Devlet Sözleşmeli er ön başvuru ekranı için tıklayın:

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir?oauthClientId=0f79e469-cf36-4aae-8a58-0f526a52b0b0&continue=https%3A%2F%2Fgiris.turkiye.gov.tr%2FOAuth2AuthorizationServer%2FAuthorizationController%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D0f79e469-cf36-4aae-8a58-0f526a52b0b0%26state%3DMSB_Pertem_tbdp0gxth02le2upqr4zthbg%26scope%3DKimlik-Dogrula%253BAd-Soyad%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fpersoneltemin.msb.gov.tr%252FGenel%252FGiris%252FKontrol

SÖZLEŞMELİ ER SINAVI NE ZAMAN, GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

  1. Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 17 Mayıs - 17 Haziran 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 20 Mayıs 2022, 03 Haziran 2022, 08 Haziran 2022 ve 10 Haziran 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecektir.

  2. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.

  3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.

  4. Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

  1. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

  2. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),

b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri,

c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu, yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

  1. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin bina içerisinde usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

  2. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

  3. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.

  4. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

  5. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

  6. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

  7. Başvuru sonucunuzu E-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.
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Asker Milli Savunma Bakanlığı
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