Sözleşmeli er organlarıyla 4 hastaya umut oldu

NİĞDE (AA) - Niğde'de geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen hasta, organlarıyla 4 hastaya umut oldu.

Geçirdiği motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan Şırnak 48. Tugay Komutanlığı'nda görevli sözleşmeli er Çağlar Durak'ın (25), tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda servisinde beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin organlarını bağışladığı Durak'ın kalbinin Ankara Şehir Hastanesinde, sol böbrek ve karaciğerinin Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezinde, sağ böbreğinin ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören hastalarla uyumlu olduğu belirlendi. Durak'ın organları operasyonla alınarak askeri helikopter ve araçlarla Ankara, Adana ve Gaziantep'te gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de bu yıl dördüncü donörden organ bağışı gerçekleştiğini söyledi. Çağlar Durak'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Koç, şunları kaydetti: