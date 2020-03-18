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Sözleşmeli Öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilecek?

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.03.2020 16:40 | Son Güncelleme

Şu zor günlerde Öğretmen adaylarının da gergin bir bekleyişi vardı ki MEB 2020 takvimine göre bu atama bekleyişi bugün sona eriyor. Sözleşmeli öğretmenlik için başvuran adaların atamaları bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Peki atama sonuçları saat kaçta öğrenilecek? Sözleşmeli öğretmenlik için başvuran ve ataması yapılan öğretmenler nasıl göreve başlayacak, işte detaylar...

Sözleşmeli Öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilecek?

2020 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün yani 18 Mart 2020 Çarşamba günü belli olacak. Binlerce öğretmen adayının umutları yarın yapılacak açıklamaya bağlı. Peki adaylar atama sonuçlarını nasıl öğrenecekler, atama sonuçları saat kaçta belli olacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı saat henüz belli değil. MEB’den bir duyuru bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar atanıp atanmadıklarını aşağıdaki sorgulama ekranında T.C kimlik numaralarını girerek öğrenebileceklert

MEB ATAMA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

Normal şartlarda atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Ancak koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilmiş durumda ve atama işlemleri nasıl yürütülecek bilinmiyor. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şunlar:

  • Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

  • Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

  • Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

  • Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.

  • Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
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