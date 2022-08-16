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  4. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama!

16.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Bilindiği üzere mülakatlar, 1-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama!

Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Bilindiği üzere mülakatlar, 1-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin Öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

E DEVLET SÖZLÜ SINAV SONUÇ EKRANI:

https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-sonucu-sorgulama


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