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SP lideri Karamollaoğlu'ndan ilaç ve tarımsal üretim uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2019 17:34 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Uşak 6.

SP lideri Karamollaoğlu'ndan ilaç ve tarımsal üretim uyarısı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Uşak 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada,Türkiye'nin acilen tarımsal üretime ve ilaç üretimine el atması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Nüfusumuz azalıyor. Son yıllarda evlenen çiftlerimiz çocuk yapabilmek için hastanelere, doktorlara başvurur oldu. Niye oluyor bu? Bunun nedeni yediğimiz gıda, kullandığımız ilaç. Bizi kısırlaştırıyorlar, sadece bizi değil tüm dünyayı kısırlaştırıyorlar" dedi.
SP Uşak İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. SP İl Başkanı Hüseyin Çakmak'ın tek aday olduğu kongreye, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra partililer ve CHP ve İYİ Parti'nin Uşak İl temsilcileri katıldı. Kongredeki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin uyguladığı politikaları eleştirip, Türkiye'nin 20 yıl önce kendi kendine yetebilen 7 tarım ülkesinden biri olduğunu, şimdi ise dışa bağımlılığın arttığını söyledi. Karamollaoğlu, "Acilen tarıma el atılmalı, çiftçinin üzerindeki üretim maliyetleri düşürülmeli. İlaç sanayisi de keza öyle, Türkiye'de ilaç üretmiyor sadece ambalaj yapıyoruz. Avrupa'da, ABD'de kullanılması yasak pek çok ilacı satın alıyoruz. Size çarpıcı bir örnek vereyim. Son zamanlarda doğum oranlarında düşüş meydana geldi, nüfusumuz azalıyor. Son yıllarda evlenen genç çiftlerimiz çocuk yapabilmek için hastanelere, doktorlara başvurur oldu. Niye oluyor bu? Dün yoktu da bugün niye böyle bir şey var? Bunun nedeni yediğimiz gıda, kullandığımız ilaç. Bizi kısırlaştırıyorlar, sadece bizi değil tüm dünyayı kısırlaştırıyorlar. Bunu görmek lazım" dedi.
'TÜRKİYE'NİN S-400 ALIMINI DESTEKLİYORUZ'
Rusya'dan alınan S-400 füzeleri ile ilgili ABD ile yaşanan krize de değinen Karamollaoğlu, "Son günlerde S-400 meselesi gündemde. Türkiye ihtiyacı olan füze savunma sistemi için Rusya ile anlaştı ve S-400 füze savunma sistemini kuruyor. Çünkü ABD bize kendi füze savunma sistemini satmadı. Türkiye, Rusya ile anlaşınca F-35 uçaklarını verememekle bizi tehdit ediyor. Biz, Türkiye'nin acilen füze savunma sistemine kavuşması gerektiğini söylüyor, Rusya'dan alınmasını da destekliyoruz. Ancak, 'Neden Türkiye kendi füze savunma sistemini yapamıyor, kendi uçağını yapamıyor' diye de eleştiriyoruz" dedi.
Ekonominin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek konuşmasını sonlandıran Karamollaoğlu, şunları söyledi:
"Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu yaptığı ilk toplantıda maaşlarını az buldu. İlk kararları kendilerine zam yapmak oldu ki bu kuruldaki üyelerin ayrıca maaşları da var. Onlar bile az görüyorsa gariban vatandaş ne yapsın? Milletin büyük çoğunluğu açlık sınırının altında yaşıyor. Yine büyük bir bölümü yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Gençler işsiz, esnaf perişan, çiftçi harap. Bunun nedeni de milli gelirin adil olarak dağıtılmamasıdır. Toplumsal kalkınma yerine bir avuç insanın zenginliğine neden olan anlayıştır."
Konuşmanın ardından Karamollaoğlu, uzun yıllar hizmet veren partililere plaket verdi. Tek listeyle gidilen Saadet Partisi Uşak İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde, kullanılan oyların tamamını alan Hüseyin Çakmak yeniden başkanlığa seçildi.

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SP lideri Karamollaoğlu'ndan ilaç ve tarımsal üretim uyarısıSP lideri Karamollaoğlu'ndan ilaç ve tarımsal üretim uyarısıSP lideri Karamollaoğlu'ndan ilaç ve tarımsal üretim uyarısı

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