Spider-Man New Game+ modu yakında yayınlanacak

Insomniac Games tarafından PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Spider-Man geçtiğimiz hafta raflardaki yerini almıştı. Çıkış haftasında oldukça başarılı bir performans sergileyen oyun, bu yıl PlayStation 4’e özel olarak yayınlanan oyunlar arasında en iyi çıkışa imza atan yapım olmayı başarmıştı.
Insomniac Games geçtiğimiz gün resmi Twitter hesabı üzerinden önemli bir açıklamada bulundu. Kullanıcıların Spider-Man için New Game+ modunun gelip gelmeyeceği yönündeki bir soruya cevap veren yetkililer, bu modun yakında kullanıma sunulacağını belirttiler.
Yapımcı ekip tarafından yapılan açıklamaya göre, New Game+ modu şu anda yapım aşamasında. Önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen modun Kasım ayı bitmeden çıkacağı tahmin ediliyor.
Bilindiği üzere New Game+ modlarında, oyun boyunca topladığını silah, envanter ve yeteneklerini yeni oyuna aktarılıyor. Elbette karşınıza çıkan düşmanlarınız da seviyeniz oranında daha güçlü oluyorlar. New Game+ modu, oyunun hikayesi ya da ilerleyişi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmıyor. Az önce de belirttiğimiz üzere, sadece karakterinizin ve düşmanlarınızın daha üst seviye güçlere sahip olması sağlanıyor.
Bazı oyunlarda New Game+ moduyla birlikte yeni silahlar ya da yeni yetenekler geliştirilebiliyor. Fakat Spider-Man’de böyle bir yeniliğin olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
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