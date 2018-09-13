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Spider-Man New Game+ modu yakında yayınlanacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.09.2018 09:12 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini alan Spider-Man için New Game+ modu üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. İşte Spider-Man New Game+ modu hakkındaki detaylar.

Spider-Man New Game+ modu yakında yayınlanacak

Insomniac Games tarafından PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Spider-Man geçtiğimiz hafta raflardaki yerini almıştı. Çıkış haftasında oldukça başarılı bir performans sergileyen oyun, bu yıl PlayStation 4’e özel olarak yayınlanan oyunlar arasında en iyi çıkışa imza atan yapım olmayı başarmıştı.

Insomniac Games geçtiğimiz gün resmi Twitter hesabı üzerinden önemli bir açıklamada bulundu. Kullanıcıların Spider-Man için New Game+ modunun gelip gelmeyeceği yönündeki bir soruya cevap veren yetkililer, bu modun yakında kullanıma sunulacağını belirttiler.

Yapımcı ekip tarafından yapılan açıklamaya göre, New Game+ modu şu anda yapım aşamasında. Önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen modun Kasım ayı bitmeden çıkacağı tahmin ediliyor.

Bilindiği üzere New Game+ modlarında, oyun boyunca topladığını silah, envanter ve yeteneklerini yeni oyuna aktarılıyor. Elbette karşınıza çıkan düşmanlarınız da seviyeniz oranında daha güçlü oluyorlar. New Game+ modu, oyunun hikayesi ya da ilerleyişi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmıyor. Az önce de belirttiğimiz üzere, sadece karakterinizin ve düşmanlarınızın daha üst seviye güçlere sahip olması sağlanıyor.

Bazı oyunlarda New Game+ moduyla birlikte yeni silahlar ya da yeni yetenekler geliştirilebiliyor. Fakat Spider-Man’de böyle bir yeniliğin olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
Spider-Man New Game+ modu teknoloji

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