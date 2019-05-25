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SP'li çocuklardan ilham alan Türk öğrenciden uluslararası başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Serebral palsili çocuklara umut olma hayaliyle çıktığı yolda, hastaların yürüme problemlerine çözüm olabilmek için proje geliştiren lise öğrencisi Ayşe Sena Nur Topal, Google Bilim Fuarı 2018'de Mühendislik Kategorisinde Avrupa, Afrika ve Ortadoğu 13-15 Yaş grubunda bölge finalisti oldu - Aynı projeyle, geçen yıl ilki düzenlenen TEKNOFEST'te "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Lise Sağlık Kategorisi"nde Türkiye birinciliğinin de sahibi olan Topal, ay sonu yapılması beklenen seçimle ilk 5'e kalması halinde global finalist olarak Türkiye'yi temsil edecek - 10. sınıf öğrencisi Ayşe Sena Nur Topal: - "Benim aslında bu projeye başlamamda, yakın çevremde gördüğüm ve de dünyada sayıları yaklaşık 17 milyonu bulan serebral palsili hastalar etkili oldu. Bu hastalara bir umut olmak adına, bu sayıları öğrendiğim günden bu yana projeye bir şeyler katmaya uğraşıyorum"

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Serebral palsili (SP) çocuklara umut olma hayaliyle çıktığı yolda, hastaların yürüme problemlerine çözüm olabilmek için proje geliştiren lise öğrencisi Ayşe Sena Nur Topal, Google Bilim Fuarı 2018'de (Google Science Fair) Mühendislik Kategorisinde Avrupa, Afrika ve Ortadoğu 13-15 Yaş grubunda bölge finalisti oldu.

Topal, yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların sonucunda parmak ucunda yürüyen serebral palsili çocukları uyarıp, normal yürümelerine yardımcı olarak kas kısalmasını önleyen elektronik bir tabanlık geliştirdi.

Çalışmasıyla, ilki geçen yıl düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşması olma özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken TEKNOFEST'te, "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Lise Sağlık Kategorisi"nde Türkiye birinciliğinin de sahibi olan Topal, aynı çalışmayla dünyanın farklı ülkelerinden projelerin yarıştığı Google Bilim Fuarı 2018'e de başvurdu.

Topal, Türkiye'den farklı yaş gruplarından 15 gencin daha projeleriyle yerini alıp bölge finalisti olmaya hak kazandığı Google Bilim Fuarı 2018'de de yüzleri güldüren bir sonuç elde etti.

Çalışmasıyla Topal, etkinliğin Mühendislik Kategorisinde Avrupa, Afrika ve Ortadoğu 13-15 Yaş grubunda 8, tüm kategorilerde 25 projenin arasına girerek bölge finalisti seçildi.

Topal, bu ay sonu yapılması beklenen seçimle 25 projenin arasından sıyrılıp ilk 5'e kalırsa global finalist olarak Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanacak.

- "Tabanlık, ayak düzgün basılmadığında uyarı veriyor"

Eğitimini özel bir lisede sürdüren 10. sınıf öğrencisi Ayşe Sena Nur Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin serebral palsili çocuklara umut olma isteğiyle ortaya çıktığını söyledi.

Serebral palsinin doğum öncesinde veya sonrasında beyninde oluşan hasar sonucu ortaya çıkan bir hareket bozukluğu olarak tanımlandığını ifade eden Topal, şöyle devam etti:

"Normal çocuklardan farklı olarak bu çocuklarda parmak ucu yürüme gözlemleniyor. Bu çocukları biz dışarıdan uyardığımızda ya da çeşitli ortezler kullanarak düzgün yürüyebiliyorlar. Fakat her zaman yanlarında olup, onları uyaramayacağımız için bazen de ortezleri kullanmak istemedikleri için bazı sorunlar yaşayabiliyorlar. Ben farklı bir uyarı sistemi tasarladım. Bu tasarladığım sistem, çocuklar parmak ucuna basıp, topuğa basmadığında ya da tam tersi durumda bir uyarı sesi veriyor. Ayak düzgün basıldığında herhangi bir uyarı sesi ise gelmiyor. Benim aslında bu projeye başlamamda, yakın çevremde gördüğüm ve de dünyada sayıları yaklaşık 17 milyonu bulan serebral palsili hastalar etkili oldu. Bu hastalara bir umut olmak adına, bu sayıları öğrendiğim günden bu yana projeye bir şeyler katmaya uğraşıyorum."

- "İlk 5'e kalırsam global finalist olarak ülkeyi temsil edeceğim"

Proje üzerinde, yaklaşık 2 yıldır çalıştığını ve çalışmayla birincilik kazandığı TEKNOFEST'in ardından, Google Bilim Fuarı 2018'e de başvurduğunu dile getiren Topal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yarışmada kendi kategorimde ilk 25 proje arasına girdim. Bu kategoride bu ay sonu yapılacak elemeyle ilk 5'e girersem global finalist olarak ülkeyi temsil edeceğim. Mutluyum, sonuçta finale kaldım. Sonucunda bir şey olmasa bile buraya kadar gelebilmek bile büyük bir başarı benim için. Projeyle ilgili patent almayı da düşünüyorum. Google'ın yarışmasında finale kalırsam başvuracağım."

Topal'ın fizik öğretmeni Abdullah Nurettin Koçbay da böyle başarıları olan bir öğrencinin öğretmeni olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok mutluyuz. İnşallah daha da güzel başarıları elde edecek. Ona inanıyorum. Okuldaki genel tavrı, çalışkanlığıyla da bunu gösteriyor. İnşallah üniversitede de hedeflerini gerçekleştirecek. İnşallah Sena'nın daha çok adını duyabileceğimiz bir kişi olarak karşımıza çıkacağını ümit ediyorum. Bir öğretmene en çok haz veren bu tarz ilgili, istekli öğrencilerle çalışıp, onların hayatında bir fark oluşturabilmek."

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Sena Nur Topal Google Bilim Fuarı 2018 Serebral Palsi TEKNOFEST

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