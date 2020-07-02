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Spoiler ne demek? Spoiler vermek ne demek? Spoiler vermek ne anlama geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 01:32 | Son Güncelleme

Bir dizi ya da film hakkında daha izlenmeden ve istemeden bilgi verilmesi durumuna spoiler vermek denir. Spoiler vermek birçok insanın canını sıkan konulardan bir tanesidir. İşte sosyal medyada sıkça kullanılan spoiler kelimesi ile ilgili merak edilenler.

Spoiler ne demek? Spoiler vermek ne demek? Spoiler vermek ne anlama geliyor?

Genellikle yeni çıkan bir film ya da diziden sonra izleyicilerden konu hakkında detaylı bilgi sahibi olanlar henüz film ya da diziyi izlememiş olan kişilere bu detayları patlaştığında spoyler vermiş olurlar. İşte sosyal medyada sıkça kullanılan spoiler kelimesi ile ilgili merak edilenler.

SPOİLER NE DEMEK?

Spoiler; bir eserin konusu veya detayları hakkında bilgi veren; eser okunmadan, dinlenmeden veya izlenmeden önce öğrenilmesi durumunda alıcının eser ile ilgili düşüncelerini veya alacağı hazzı etkileyebilecek açıklama veya ipucu. Spoiler, "bir şeyin değerini veya miktarını azaltan ya da tamamen yok eden" anlamında yakın dönemde Türkçeye yerleşmiş İngilizce kökenli bir sözcüktür.

Bir eserin izleyici/okuyucu/dinleyici tarafından eğlenceli bulunması, erken öğrenilen detaylar ve eleştiriler ile çoğu zaman zorlaşır. Örneğin, bir sinema filminde senaryodaki dönüm noktalarının ya da şaşırtıcı sonun henüz izlenmeden öğrenilmesi, seyircinin filmden alacağı potansiyel zevki büyük oranda azaltır. Bu yüzden bu tip yazıların başına, eseri henüz görmemiş olan insanların yanlışlıkla okuyup öğrenmesini engellemek amacıyla spoiler uyarı ibareleri konulur.

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