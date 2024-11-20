Spor ayakkabılardaki fazla delik ne işe yarar, nasıl ve ne için kullanılır?

Elbiselerde, montlarda, ayakkabılarda, çeşitli eşyalarda yer alan bazı ayrıntılar herkes tarafından fark edilmeyebilir. Her gün el altında olan, kullanılan birçok nesne tüm özellikleri ile bilinmiyor olabilir. Spor ayakkabılarda yer alan bazı detaylar da her gün görülen ama çok dikkat edilmediği ya da gözden kaçtığı için kullanılmayan işlevli detaylardır.

Spor ayakkabılardaki fazla (ekstra) delik nedir?

Spor ve rahat giyinmeyi tercih edenler çeşit çeşit ve olabilecek en rahat spor ayakkabıları seçerler. Bu sayede uzun yürüyüşler yapabilir ve türlü sporları yaparken bu ayakkabıları kullanabilirler.

Ancak çok sık spor ayakkabı giyen kişilerin bile gözünden kaçan bazı detaylar vardır. Tüm spor ayakkabılarda yer alan ek delik de bunlardan biridir. Spor model ayakkabılarda bağcıkların yer aldığı delikler dışında bir ek delik daha bulunur.

Spor ayakkabılardaki fazla delik ne işe yarar?

Bazı kişilerin her ayakkabı bağlayışları sırasında dikkatini çekse de aldırmadığı, bazı kişilerin ise varlığından bile haberdar olmadığı, hiç fark etmediği bir detay spor ayakkabılarda yer alan ek deliklerdir.

Bu delikler önemsenmese ve çoğu zaman gözden kaçsa da işlevi olan deliklerdir ve doğru kullanıldığında çok işe yarar. Koşarken ya da yürürken topuğun ayakkabının içinde kaymasını engellemek ve topuğu sabit tutmak için kullanılır.

Spor ayakkabılardaki ekstra delik nasıl kullanılır?

Spor ayakkabılarında yer alan ekstra delik, tüm bağ deliklerinin üzerinde, diğer deliklerle aynı hizada olmayan, diğer deliklerden daha geri kısımda yer alan bir deliktir. Neredeyse kimsenin kullanmadığı bu delik aslında bağ kilidi ya da topuk kilididir.

Bağ kilidi adı verilen delik diğer delikler gibi kullanılmaz. Bağlanma şekli daha farklıdır. Bağcıklar son deliklerden sonra dışarıdan içeriye olacak şekilde bu ek deliklerden geçirilir. Ama tamamen çekmeden önce aradaki boşluktan bağ uçları geçirilir. Son adımda çekip sıkıştırmak ve düğüm atmak gerekir.

Spor ayakkabılardaki ekstra delik ne için kullanılır?

Spor ayakkabılardan yer alan ek delik diğer deliklerden farklı biçimde kullanılır. Amacı topukları koşarken ya da yürürken ayakkabının içinde sabitlemektir. Bu nedenle ismi bağ kilidi ya da topuk kilidi koyulmuştur. Bu deliğin neredeyse hiç kullanılmamasının nedeni fark edilmemesi ve çoğu kişinin bu deliği fark etmemiş olmasıdır.

Oysa özelikle koşan ve spor yapmayı seven kişiler için özel olarak tasarlanmış olan bu ek delik topuğu ayakkabının içinde sabitlemek gibi önemli bir görev üstlenmiştir. Bu sayede ayakkabının içinde topuk kaymaz ve daha rahat koşulur.