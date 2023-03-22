Spor giyimden klasik giyime, aksesuardan kozmetiğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirim

Yılın en heyecan verici zamanlarından biri kuşkusuz sezon sonu indirimlerinin başladığı dönem. İhtiyacınız olan ürünleri sezonunda ateş pahası fiyatlara almak yerine sezon sonunda indirimli fiyatlarla alıp gelecek seneye yatırım yapma fikrine sıcak bakanlardansanız doğru yerdesiniz. Spor giyimden klasik giyime, aksesuardan kozmetiğe kadar birçok ürün Süper Mart fırsatları kapsamında şu an indirimde! Dünyaca ünlü markaların kaliteli ürünlerine %60'a varan indirimlerle sahip olmak için sizin için seçtiğimiz fırsatlara göz atmaya ne dersiniz? Hayatınıza yeni bir soluk getirecek birbirinden güzel ürünler sizi bekliyor! Haydi indirimleri birlikte keşfedelim.

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6. Sneaker, loafer, terlik, çanta... Nine West'teki fırsatları kaçırmayın

7. CZ London hakiki deri ayakkabı ve montlarda yılın son fırsatı

8. Desa ayakkabı, bot ve çantalarda %60'a varan indirim

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10. Kiehl's setlerde %15 indirim

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