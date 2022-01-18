Spor öncesi beslenme sporun kendisi kadar önemli!

Spora boş bir mideyle gitmemek önemli, peki ama ne zaman yemelisiniz? Spora gitmeden 2-3 saat önce protein, yağ ve karbonhidrat değerleri yüksek bir öğün yiyebilirsiniz. Fakat yine de midenizi tam doldurmamanızı öneriyoruz. Eğer spor yapmadan 45-60 dakika kadar önce bir şeyler yiyecekseniz, basit ve minik porsiyonlarda bir öğün tercih etmelisiniz. İşte sağlıklı spor öncesi midenizi doldurmayacak ve gereken enerjiyi sağlayacak öğünlerle karşınızdayız!

LİF DEĞERİ YÜKSEK KARBONHİDRATLARI TÜKETİN

İyi, sağlıklı ve işlenmiş karbonhidratlar gibi sindirilmesi daha uzun süren besinler spor sırasında ihtiyacınız olan enerjinin sağlanmasına yardımcı olabilir. Cips, kek, bisküvi gibi enerji değeri yüksek fakat kan şekerini hızla yükseltip düşüren besinlerden kaçınmanızı öneririz. Bunun yerine, eğer 1-2 saat içinde spor yapacaksanız, yulaf ezmesi veya fıstık ezmeli tam tahıllı ekmek yemenizi öneriyoruz. Bu besinler uzun süre tok tutma etkisine de sahip olduğundan spor yaparken acıkma hissini geciktirebilir.

SEBZE VE MEYVELERDEN YARARLANABİLİRSİNİZ

Sporcuların en çok tercih ettiği meyvelerin başında muz geliyor! Muz hem karbonhidrat hem protein bakımından zengin bir meyve olduğu için spordan önce tüketilebilecek en iyi meyve olabilir. Elma, armut, portakal gibi meyveler de hem lifli, hem sulu hem şekerli olduklarından spor esnasındaki ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olabilir. Bunun yanında kuru meyveler hacimce küçük olduklarından midenizi doldurmadan, ihtiyacınız olan enerjiyi kazanmanız için harika bir tercih olabilir.

SÜT ÜRÜNLERİ İLE PROTEİN DESTEĞİ SAĞLAYABİLİRSİNİZ

Süt ve süt ürünleri protein açısından oldukça zengin. Spor yapmadan 1 saat kadar önce yulafla ya da bal, meyve, kuru meyve ile karıştırılan süt güzel bir tercih olabilir. Yoğurttan da hem bağırsaklara iyi gelen hem proteini yüksek bir besin olduğu için faydalanabilirsiniz. İçerisine doğrayacağınız meyvelerle, ekleyeceğiniz kuruyemiş veya kuru meyvelerle spor öncesi atıştırmalığı hazırlayabilirsiniz.



