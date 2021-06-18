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Spor salonuna yüzlerce lira harcamadan karın kasları ile şov yapmak isteyenler için 9 muhteşem egzersiz

18.06.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dengeli beslenip düzenli egzersiz yaparak siz de yaz aylarına dümdüz ve kaslı bir karın görünümüyle girebilirsiniz. Peki; görenlerin gözlerini alamayacağı, sımsıkı karın kasları için hangi egzersizleri yapmalısınız? Bu yazımızda alt ve üst karın bölgenizi çalıştıracak egzersizleri inceliyoruz.

Spor salonuna yüzlerce lira harcamadan karın kasları ile şov yapmak isteyenler için 9 muhteşem egzersiz

Spor salonuna bile gitmeden, evde yapacağınız basit egzersizlerle güçlü karın kaslarına sahip olabilirsiniz. İşte "six pack"i sizin için bir şehir efsanesi olmaktan kurtaracak 9 egzersiz...

1. Abdominal Crunch

1-1

Bu egzersizde belde boşluk bırakmadan yere sırt üstü uzanın. Başınızı öne eğmeden vücudunuzu yukarıya doğru kaldırın. Bu şekilde karın kaslarınızı sıkıştırabilirsiniz.

2. Legs Up Crunch

2

Yere sırt üstü uzanın. Dizlerinizi kırarak bacaklarınızı yukarıya kaldırın. Boynunuzu öne doğru eğmeden vücudunuzu yukarıya kaldırın.

3. Vertical Leg Crunch

3

Burada dizlerinizi kırmadan bacaklarınızı yukarıya kaldırın. Boynunuzu öne eğmeden vücudunuzun üst kısmını yukarıya kaldırın. Bu üç hareketi set halinde çalışabilirsiniz.

4. Lying Knee Up Crunch

4

Yere sırt üstü uzanın. Ellerinizi başınızın arkasında birleştirerek dizlerinizi karnınıza doğru çekin. Vücudunuzun üst kısmıyla her doğrulduğunuzda bacaklarınızı da yere paralel şekilde uzatarak hareketi tekrarlayın.

5. Lying Legs Up

5

Kollarınızı iki yanınıza uzatıp bedeninizi yere sabitleyin. Bacaklarınızı, dizlerinizi kırmadan yukarıya kaldırıp indirin. Hareketi, bacakları yere değdirmeden yapmalısınız.

6. Seated Knee Up ve Seated Legs Up

6

İki harekette de yere oturun. Seated knee up’ta dizlerinizi kırarak bacakları karnınıza çekin. Sonra tekrar uzatın ve bacaklarınızı yere değdirmeden hareketi tekrarlayın. Seated legs up'ta ise bacaklarınızı düz tutularak havaya kaldırın ve yere koymadan tekrar kaldırın. Hareketleri yapmaya yeni başladıysanız bu egzersizleri elleri yere koyarak yapabilirsiniz.

7. Side Crunch

7

Bu harekette yere yan pozisyonda uzanın. Vücudunuzu olabildiğince yukarıya kaldırmaya çalışın. Böylece yanlardaki karın kaslarınızı da çalıştırabilirsiniz.

8. Side Plank

8

Yan pozisyonda yere uzanın. Bu sefer yattığınız yöndeki kolunuzu 90 derecelik açıyla yere koyun. Ayaklar üst üste gelecek şekilde 30 saniye-1 dakika sabit durun. Her iki kol içinde uygulayın. Süreyi daha sonra arttırabilirsiniz.

9. Plank

9

Yüzüstü pozisyonda, kollarınızı 90 derecelik açıyla kırarak dirseklerinizi yere koyun. Kalça ve bacaklarınızı havada düz bir şekilde tutarak sabit bir şekilde bekleyin. Yeni başladıysanız ilk aşamada 20-30 saniye beklemelisiniz, daha sonra kademe kademe bu süreyi 1 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz.

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