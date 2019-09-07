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"Spor Şehri Gaziantep"te hedef olimpiyatlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliğinin, belediyelerle hayata geçirdiği "Spor Şehri Gaziantep" projesiyle, 700'ün üzerinde okulda kurulan kulüplerin lisanslı sporcu sayısı 20 bini aştı - Gaziantep Valisi Davut Gül: "Toplamda 42 spor salonu ve 13 yüzme havuzu olmak üzere 55 tesise daha kavuşacağız. Bir milyonun üzerinde 18 yaş altı çocuğumuz, kardeşimiz var. Bunların en yakın spor merkezine ulaşabilecekleri bir altyapı oluşacak" - "Sporu, bağımlılıkla mücadeleden tutun da ruhsal ve bedensel gelişimi tamamlamayla ilgili süreçleri güçlendirmek için önemsiyoruz. Belki 10 yıl sonra olimpiyat sporcuları Gaziantep'ten çıkacak"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Valiliğince başlatılan "Spor Şehri Gaziantep" projesiyle, olimpiyat şampiyonu sporcuların yetişmesi hedefleniyor.

Gaziantep Valiliği ile büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinin iş birliğinde şubat ayında hayata geçirilen projeyle, 700'ün üzerinde okulda spor kulübü kuruldu. Okullardaki spor kulüplerinin faaliyete başlamasıyla, lisanslı sporcu sayısı 20 binin üzerine çıktı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun hem vücuda hem de zihne yararlı olduğunu söyledi.

Bütün okullarda spor kulüpleri kurulduğunu anlatan Gül, "Yaklaşık 730 spor kulübüyle kurumsal kapasite güçlenmiş oldu. Bu spor kulüplerinin başkanı, antrenörü ve lisanslı sporcuları var. Bizim 20 binin üzerinde lisanslı sporcumuz oldu. Bu yıl inşallah hedefimiz olan 50 bini yakalamış olacağız." dedi.

Vali Gül, lisanslı sporcuların ihtiyaçlarının bakanlık ve belediye imkanlarıyla karşılandığını anlatarak, "Lisanslı sporcularımızın malzeme ihtiyacı oluyor. Bunları da belediyelerimizle yaptığımız protokollerin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yardımlarıyla temin ediyoruz. Yani hiçbir öğrencimiz, sporcumuz, 'Şu sporu yapacaktım ama malzemem yoktu.' diyemeyecek." şeklinde konuştu.

- "55 tesisin inşaatı sürüyor"

Projeyle kentte spor altyapısının güçleneceğini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Fiziki kapasitenin güçlenmesi amacıyla 13'ü yüzme havuzu, 20'si spor salonu 33 tesisimizin inşaatı devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının da 22 spor salonu inşaatı var. Toplamda 42 spor salonu ve 13 yüzme havuzu olmak üzere 55 tesise daha kavuşacağız. Bir milyonun üzerinde 18 yaş altı çocuğumuz, kardeşimiz var. Bunların en yakın spor merkezine ulaşabilecekleri bir altyapı oluşacak. Kulüpleri kurmak önemli, lisanslı sporcuları tespit etmek önemli ama spor yapılacak mekanları da sağlamak lazım."

Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelecek ay Gaziantep'i ziyaret ederek, tamamlanan tesislerin açılışını gerçekleştirip, yeni tesislerin temelini atacağını da aktardı.

- "Olimpiyat şampiyonları Gaziantep'ten çıkacak"

Gaziantep'in 1 milyonun üzerinde 18 yaş altı nüfusu olduğuna dikkati çeken Gül, "Gençlerin sosyal, sportif, kültürel aktivitelerini güçlendirmek istiyoruz. Çocuklarımızın okulun dışında çeşitli aktivitelere ihtiyacı var. Sporu, bağımlılıkla mücadeleden tutun da ruhsal ve bedensel gelişimi tamamlamayla ilgili süreçleri güçlendirmek için önemsiyoruz. Belki 10 yıl sonra olimpiyat sporcuları Gaziantep'ten çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Gül, sporun aynı zamanda ekonomik bir sektör olduğunu, bu yönüyle de kente katkı sağlayacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

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"spor şehri Gaziantep" Gaziantep Valisi Davut Gül spor

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