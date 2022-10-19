Spor sonrası ağrılarınızı azaltacak, sizi kendinize getirecek ürün önerileri

Spor salonunda ya da evde gerçekleştirilen yoğun tempolu spordan sonra vücudunuzda istenmeyen durumlar yaşanabilir. Spor sırasında ve sonrasında vücudunuza gereken bakımı yaparak bu olumsuz sonuçları önleyebilir, oluştuktan sonra kısa sürede iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Peki, nasıl mı? Sporcuların hayatını kolaylaştıracak bu ürünleri sizler için bir araya getirdik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Spor sonrası ağrılara son: Actifoam Peanut Lacrosse Massage Ball Fıstık Masaj Topu El Ayak Uyarıcı

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Yoğun hareket gerektiren spor aktiviteleri sonrasında boyun ve omuz bölgelerinde istenmeyen ağrılar ve tutulmalar yaşanabilir. Bu gibi durumlarda Actifoam Peanut Lacrosse Massage Ball Fıstık Masaj Topu El Ayak Uyarıcı yardımınıza koşar. 12x24 santimetre boyutlarına sahip uyarıcı; kaslarınızı gevşetir, kafes hareketliliğini arttırır ve rahat bir nefes almanızı sağlar. Ayrıca kambur gibi sağlık sorunlarını da düzeltmeye yardımcı olur.

2. Ağrı giderici etkisiyle: Farmasi At Kestanesi Kremi

Özellikle spora yeni başlayanlar ve zorlayıcı aktiviteler gerçekleştiren kişilerde spor sonrası ağrı ve tutulmalar görülebilir. Farmasi At Kestanesi Kremi, ağrılı bölgeye uygulandığında kısa sürede bölgeyi uyarır ve ağrıları yok eder. Sabah ve akşam kullanılması önerilen bu ürünü yorgun bölgelere uyguladıktan sonra hafif hafif masaj yaparak yedirmelisiniz. Ağrı gideren krem sayesinde zorlu aktivitelerden korkmanıza hiç gerek yok!

3. Bileklerinizi güvence altına alın: Busso Unisex Boks El Bandajı

Spor yaparken incinen bölgeleri sabit tutmak ve ağrıları gidermek için kullanılan Busso Unisex Box El Bandajı, sadece boks için değil; halter ve bilek gücü kullanılan tüm spor dallarında tercih edilebilir. Bileklerinizi sıkı sıkı saran bu ürün sayesinde kendinizi güvende hissetmeniz ve istenmeyen incinmelere "Dur." demeniz mümkün. El bandajını detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

4. Spordan üst düzey verim almanızı sağlayacak: Ankaflex Dik Duruş, Dik Oturma, Yürüme Aparatı ve Korsesi

Vücudunuzu sıkıca sararak güvenli hissettiren Ankaflex Dik Duruş, Dik Oturma, Yürüme Aparatı ve Korsesi; spor sırasında ve spor sonrasında rahatlıkla tercih edilebilir. Yanlış duruş pozisyonu spor anında ve sonrasında istenmeyen olumsuz durumlar yaşanmasına sebep olabilir. Hatta zamanla kambur bir duruşa sahip olabilirsiniz. Bu durumu önlemeye çalışan ve spordan üst düzey verim almanızı sağlayan dik duruş korsesini incelemek ister misiniz?

5. Dengeli bir duruş için: Delta Kısa Foam Roller Masaj Köpüğü Köpük Rulo Yuvarlama Köpüğü

Dengeli bir duruşu sağlayan ve sırt kaslarınızı rahatlatan Delta Kısa Foam Roller Masaj Köpüğü Köpük Rulo Yuvarlama Köpüğü, sırt ağrıları için tavsiye edilen ürünler arasında bulunuyor. Tendonları rahatlatan ve aynı zamanda kan akışını hızlandıran bu köpük ile gevşeyebilir ve kaslarınızı rahatlatabilirsiniz. Spora başlamak isteyen biriyseniz bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

6. Ayak ağrıları için birebir: Cosfer Neopren Uzun Ayak Bilekliği

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Ayak bölgesinde oluşan ağrılar için üretilmiş Cosfer Neopren Uzun Ayak Bilekliği hem spor sırasında hem spor sonrasında kullanabileceğiniz ürünlerden biri. Ayak bileğinizi sıkıca saran bileklik, incinme gibi durumları önler ya da incinen kısmın kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur. Özellikle ayak bölgesini çalıştıran spor aktiviteleri sırasında tercih edebileceğiniz bu ürünü incelemeden geçmeyin!

7. Her derde şifa: Bio Vitals 20 mililitre Çay Ağacı Yağı

Her derde şifa olarak tavsiye edebileceğimiz Bio Vitals 20 mililitre Çay Ağacı Yağı, spor sonrasında cilt üzerinde oluşan iltihap ve kızarıkları gidermek için uygulanır. Hastalıklı deriyi kısa sürede onaran ve hücre yenileyici özelliği bulunan çay ağacı yağı, spor sonrasında oluşabilecek olumsuz durumları kısa sürede tedavi eder. Cildinizi güzelleştiren bu ürünü sepetinize hâlâ eklemediniz mi?

8. Spordan sonra rahatlıkla kullanabileceğiniz: Mega Plus Masaj Tabancası Sporcu Masaj Aleti

Yoğun tempo gerektiren spor aktivitelerinden sonra masaja ne dersiniz? Cevabınız "Evet, çok severim." ise Mega Plus Masaj Tabancası Sporcu Masaj Aleti, mutlaka edinmeniz gereken ürünler arasında bulunuyor. Dört farklı başlık tipiyle üretilmiş masaj aleti, spor sonrasında hissettiğiniz ağrılarınızı gidermek için birebir. Düşük sesle çalışan bu ürünü sunduğu rahatlık hissi sayesinde seveceğinize eminiz.

9. Spor sırasında yüksek verim almanızı sağlayan: Delta Ds 484 Pilates Minderi & Yoga Mat

Spor sırasında doğru hareketleri gerçekleştirmek de spor sonrasında oluşacak olumsuz durumların önüne geçer. Delta Ds 484 Pilates Minderi & Yoga Mat, kaydırmaz özelliği sayesinde yoğun tempo gerektiren aktiviteler sırasında bile güvenliğinizi sağlar. Aynı zamanda üst düzey verim almanıza yardımcı olur. Kauçuk köpük materyalden üretilen bu kaydırmaz matı spor yapmaya başlamadan önce mutlaka edinmelisiniz.

10. Dinlendirici bir banyoya hazır olun: Avon Senses Lavender Calm Lavanta Kokulu Banyo Köpüğü

Spor sonrasında yorulan vücudunuzu dinlendirmek için yapabileceğiniz en iyi şey, ılık ve bol köpüklü bir duş. Tüm cilt tiplerine uygun olan Avon Senses Lavender Calm Lavanta Kokulu Banyo Köpüğü sayesinde spor sonrasında gerilen kaslarınızı rahatlatabilir ve âdeta kuş gibi hafifleyerek dinlenme pozisyonuna geçebilirsiniz. Lavantanın rahatlatıcı etkisi ile vücudunuzu hem arındırmaya hem dinlendirmeye hazır olun!