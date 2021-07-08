Spor yaparken giyebileceğiniz birbirinden şık spor kombinleri

Spor yaparken rahat hareket edebilmek için kıyafet seçimi oldukça önemli. Kendinizi spora hazır hissetmeniz için de motivasyonunuzu arttıracak, spor esnasında da rahat ettirecek ve şık olmanızı sağlayacak kombinleri sizin için bir araya getirdik.

1- Slazenger tayt ile maksimum rahatlık

Sporda ya da günlük hayatta kullanıma uygun uzun ömürlü Slazenger kadın taytı, büstiyer, t-shirt, sporcu atleti ve sporcu sütyeni gibi birçok ürünle kolayca kombinlenir. Günlük hayatta kullanım için tshirt, sweatshirt, ceket ve gömlek gibi bir çok parça kullanılabilir.

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2- Fitness antrenmanlarının vazgeçilmezi

Esnek yapılı, nefes alan kumaşı ve slim fit kesimiyle MuscleCloth Training Fitness Atleti, fitness antrenmanlarının vazgeçilmezidir. Şortla ve eşofmanla giyerek spor yaparken şık ve rahat kombinler yapabilirsiniz. Yazılı, yazısız, desenli ve desensiz gibi birçok modeli bulunuyor.

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3- Bu eşofman takımlarını her yerde kullanın

Günlük hayatta kullanıma da uygun olan su yeşili günlük sporcu eşofman takımını rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bir çok farklı model ve renk seçeneğiyle kurtarıcı bir ürün. İsterseniz üstünü isterseniz altını ayrı ayrı kombinleyebilirsiniz. Bu sayede tek bir ürünle birçok kombin seçeneğiniz olur.

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4- Buratti şort ile sizi kimse tutamayacak

Yüzde 70’i pamuk, yüzde 27’si polyester, yüzde 3’ü likra kumaşlarından üretilen Buratti erkek şort, görünümüyle şık olmanızı sağlarken, rahat hareket edebilmenizi de sağlar. Farklı uzunluk seçenekleri bulunan bu şortu Amazon indirimleriyle uygun fiyata satın alabilirsiniz.

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5- Hem şık hem rahat tayt büstiyer takımları

Spor yaparken maksimum rahatlık sağlayan Sharplace kadın eşofman takımını, günlük hayatta gömlek ya da ceket giyerek kombinleyebilirsiniz. Bu takım, dikiş kalitesi sayesinde de oldukça uzun ömürlüdür.

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6- Adidas farkını yakından hissedin

Kalitesi ile göz dolduran Adidas erkek eşofman altı, esnek kumaş yapısı sayesinde hareket rahatlığı veren bir ürün. Oldukça rahat ve kullanışlı olan bu eşofman altında bulunan geniş cepler sayesinde eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

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7- Uzun tayt sevmeyenler için kapri taytlar bire bir

Rahat ve esnek yapısı sayesinde vücudunuzla uyum sağlayan bu tayt, nefes alan yapısının yanı sıra ekstra terleme yapan iç kumaşı sayesinde spordan ekstra verim almanızı sağlar. Teri emen yapısı sayesinde, taytın dış kısmında ter izi oluşumunu engeller.

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8- Sporun altın kuralı: uzun antrenman için rahat ayakkabı

Adidas Showtheway spor ayakkabısı esnek filesi ve ayağı saran yapısı sayesinde ayaklarınızda ağırlık oluşturmaz. Fitness, yürüyüş ve tenis için de kullanabileceğiniz bu spor ayakkabısını günlük hayatınızdaki spor kombinlerinizle rahatça kullanabilirsiniz.

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9- Vücudunuzu sıkmayan sporcu sütyeni

Vücudu sararken sizi sıkmayan ve bu sayede rahatlık sağlayan Koton kadın spor sütyeninde göğüs pedleri bulunduğu için ekstra bir kıyafet giymenize gerek kalmaz. Renk seçenekleri ve model seçenekleri çok fazla olan sporcu sütyenleri günlük kullanımda da tercih edilen bir ürün.

Koton kadın spor sütyenini BURADAN inceleyebilirsiniz.

10- Futbol antrenmanlarının vazgeçilmezi

Nemi dışarı atan yapısı sayesinde antrenman sırasında rahatsızlık hissini engelleyen Hummel Antrenman ceketi, slim fit kesimiyle sizi oldukça zinde gösterecek.

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